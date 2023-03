“No soy el candidato de Jorge Iván Ospina”: exsecretario Danis Rentería destapa sus cartas para la Alcaldía de Cali

Danis Rentería, quien hasta hace pocos fungió como secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, destapó sus cartas como precandidato a la alcaldía de esa ciudad. En diálogo con SEMANA señaló que la actual administración está marcada por señalamientos de presunta corrupción y que eso lo llevó a alejarse de ese plan de gobierno.

Rentería fue militar durante 25 años, concejal de Cali y candidato a la Alcaldía en las elecciones del 2019. Nació en una población vulnerable del Chocó, tiene 43 hermanos y más de 186 sobrinos. Recuerda, entre otras cosas, que fue el primer profesional de su familia. Se ganó el derecho a estudiar el bachillerato, luego de una rifa que hizo su papá: “como no había los recursos, el escogido solo podía ser uno y yo gané”.

Empezó en el Ejército como soldado regular y escaló hasta el grado de sargento, también fue un deportista consagrado en lucha libre, disciplina con la cual representó a Colombia en varios escenarios. Luego dio el salto a la política.

SEMANA: ¿su siguiente paso es la Alcaldía de Cali?

DANIS RENTERÍA: así es. Este es un proyecto que hace muchos años empezamos a trabajar con muchos compañeros y compañeras desde la universidad, pero yo tuve la oportunidad de ser concejal de Cali entre 2012-2015, y luego en el 2016 me voy a trabajar el Gobierno nacional como director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Coldeportes; luego regreso como candidato a la Alcaldía de Cali en el 2019. En esa oportunidad, sacamos una votación muy importante. Posteriormente, me llama la administración distrital como secretario de Paz y Cultura Ciudadana y ahora retomamos el proyecto para llegar a la Alcaldía.

SEMANA: ¿cuánto lleva viviendo en Cali?

D.R: yo llevo 25 años viviendo aquí en la ciudad de Cali. Después de un recorrido de casi todo el país, porque yo fui militar de carrera hasta el grado de Sargento Primero, llegué trasladado a Cali en el año 1997, desde entonces vivo aquí.

SEMANA: ¿usted es el candidato del actual alcalde Jorge Iván Ospina?

D.R: yo no soy el candidato de Jorge Iván Ospina. Él me invitó a trabajar en su administración, pero nunca he hecho parte de su grupo político, de su organización, eso siempre lo he dicho: me llamó a prestarle un servicio a la ciudad e hice todo lo que estaba a mi alcance como profesional y como ciudadano. Estuve en los momentos más críticos que hemos vivido como sociedad, que fue la pandemia del covid-19 y el estallido social del año 2021; estas fueron tareas que estuvieron bajo mi responsabilidad, que me tocó enfrentar y que gracias a Dios pudimos sacar adelante y evitamos grandes tragedias.

Durante el paro nacional, Cali estuvo secuestrada por la delincuencia al menos por dos meses, en los que hubo abusos de parte de manifestantes y autoridades. - Foto: afp

SEMANA: ¿si usted llega a la Alcaldía de Cali le daría continuidad a los proyectos de Jorge Iván Ospina?

D.R: bueno, yo no podría darle continuidad porque nosotros, vuelvo y repito, no somos ideológicamente cercanos, no tenemos la misma línea política. Esto sin querer decir que las cosas buenas que tenga la administración no las vamos a fortalecer, por supuesto que sí, hay que construir sobre lo construido, pero sobre las cosas buenas. Las cosas que no están funcionando tenemos que cambiarlas y darles otro enfoque.

Una de las grandes polémicas que ha tenido la administración actual es el tema de la corrupción y en eso nosotros estaremos muy firmes para combatir la corrupción en Cali. Ese dinero es lo que permite que más recursos sean destinados a la inversión social y al desarrollo de nuestra ciudad. No vamos a permitir que terminen en los bolsillos de unos pocos. Está será una administración transparente.

Danis Rentería, precandidato a la Alcaldía de Cali - Foto: Cortesía Sebastián Castillo

SEMANA: ¿qué otras cosas usted ve que no están marchando correctamente en Cali?

D.R: bueno, mi foco de trabajo será la reconciliación de la ciudad. Yo pienso que no podemos hablar de los otros problemas, que no están marchando bien en la ciudad, sin reconciliarnos. Hay otros problemas como la inseguridad, que ese es un tema que nos preocupa a todos; yo como militar lo sé. La movilidad y cultura ciudadana son los otros problemas que, como sociedad, debemos afrontarlos, pero no los vamos a superar, sino solucionamos el principal problema que es la división: hoy tenemos una ciudad fracturada; hay dos ciudades, una, la Cali de la 50 para el oriente y la otro de la 50 para el oeste. Por eso, sí o sí tenemos que trabajar en la reconciliación para poder hallar el rumbo que la ciudad necesita.

SEMANA: ¿por qué quiere ser alcalde de Cali?

D.R: Yo quiero llegar a la Alcaldía de Cali porque creo que tengo la capacidad de reconciliar a la ciudad y sacarla adelante. Lo pude ver y trabajar en el estallido social, donde estuvimos a punto de estar en una guerra civil, pero gracias al diálogo eso no se dio, y eso me da entender que necesitamos un gobierno reconciliador, un gobierno que pueda unir a la ciudadanía, al sector empresarial, a la academia y al sector político.

Nosotros necesitamos ese proceso de reconciliación para poder, entre todos y todas, hallar ese rumbo que la ciudad necesita, que hoy está perdido. Durante el estallido social, desde la Secretaría de Paz fuimos los primeros que salimos a buscar ese diálogo con los jóvenes de nuestra ciudad en los puntos de resistencia.

SEMANA: no es un secreto que Cali, por índice de homicidios, es la ciudad más peligrosa de Colombia, ¿cuál sería su línea de gobierno para garantizar mejoras en la seguridad?

D.R: no podemos hablar de seguridad sin estar conectados con la línea del Gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy la línea del gobierno es la paz total, a través de la seguridad humana, osea, nosotros aquí en Cali no podemos hablar de otro tipo de seguridad que no sea la humana; por supuesto, aterrizando al contexto de nuestra ciudad. Yo soy partidario de implementar un sistema de seguridad con lo que ofrece el siglo XXI, que son las tecnologías.

Danis Rentería, precandidato a la Alcaldía de Cali - Foto: Cortesía Sebastián Castillo

Sí, yo prefiero implementar el sistema de tener más cámaras, más drones. Pero también siendo consciente de que se necesita un plan integral para generar oportunidades para miles de jóvenes en nuestra ciudad. Fortalecer los planes sociales, trabajar de la mano con las comunidades vulnerables, generar oportunidades de empleo y educación, para ahora sí atacar el fenómeno de la inseguridad desde todos los focos.

SEMANA: eso suena muy bonito en el papel, pero ¿de dónde sacará la plata para esa inversión social si después de Ospina, con los millonarios créditos solicitados, la ciudad quedará desfinanciada...?

D.R: soy consciente de eso y conozco las profundidades de la economía de la Alcaldía de Cali, como sabemos las dificultades en que queda económicamente la Administración Distrital, yo las conozco, pero también sé que si nosotros trabajamos de la mano del Gobierno nacional podemos hacer muchas cosas posibles. Trabajaremos de la mano de la cooperación internacional. Si nosotros tenemos esa voluntad política, los recursos aparecerán. Solos no podemos, porque los problemas sociales y económicos que afronta la ciudad nos superan, pero para eso se necesita la voluntad política de trabajar con el Gobierno nacional.

Nuestro plan de gobierno, que luego será el Plan de Desarrollo Distrital, tiene que ir atado con el Plan Nacional de desarrollo. También echar mano de la cooperación internacional, donde hay muchos recursos, solo es saber gestionarlos.

SEMANA: ¿qué pasará con el Masivo Integrado de Occidente, MIO?

D.R: yo pienso que el MIO, como cualquier transporte masivo del mundo, hay que rescatarlo. Pienso que deben existir unas mesas de diálogo con el Gobierno nacional y departamental y, por supuesto, con los operadores, que son privados, para encontrar esa alternativa de que podamos salvar un transporte tan importante para la ciudad. Trabajar de la mano para mejorar el servicio, porque si no hay una buena atención, el ciudadano buscará mecanismos alternativos para movilizarse.

SEMANA: en Cali hay muchas quejas por la ocupación irregular del espacio público como, por ejemplo, lo que llaman la Calle del Pecado, ahí muy cerca al bulevar y a la Alcaldía de Cali, ¿qué haría usted con este tipo de espacios? ¿Los dejaría como están?

D.R: el espacio público es de todos y por eso tiene que estar organizado; o sea, el espacio público no puede ser aprovechado económicamente por unos pocos. Yo pienso que hay que buscar alternativas a través del diálogo. Yo soy amigo de la concertación, porque no podemos llegar de la noche a la mañana y decirles: ustedes no pueden estar aquí, sin buscarles una alternativa. Yo creo que el proceso más acertado es la carnetización y el diálogo con vendedores ambulantes y los que ocupan el espacio público de manera irregular.