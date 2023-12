“Debería existir la pena de muerte”: habla por primera vez la madre de Michel Dayana, víctima de Harold Echeverry en Cali

En medio del dolor, la afligida madre hizo un llamado a Echeverry buscando respuestas sobre los detalles del fatídico hecho: “Quiero saber qué pasó de aquí para allá (dentro del taller), cómo él la pudo reducir, cómo comenzó todo, porque ella tuvo mucho sufrimiento. Quisiera tenerlo de frente y decirle eso. Quiero que me diga todo lo que pasó con mi hija, cómo pudiste ser capaz”.

Entre lágrimas, Paola Sierra dijo: “Dayana era una niña grande, maciza, luchó con él, porque él tiene un golpe en la cara, está todo arañado, a él no le fue fácil con ella. Quiero saber por qué la necesidad de violarla, matarla”.

“Hay vecinos que escucharon, que los gritos, que se escucharon ruidos. Incluso, una vecina le dijo a su marido que llamara, no llamó. Si hubieran actuado a tiempo, esto no hubiera pasado”, contó la madre.

“Su intención era tirarla como un perro”

Para la madre, esto que sucedió “también es culpa del Estado”, pues el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, reveló que, al parecer, Michel Dayana no habría sido la única víctima, dado que ante las autoridades competentes habría más denuncias instauradas contra Echeverry.

Al recordar la fatídica Noche de Velitas, Paola Sierra no pudo contener las lágrimas.

“No es fácil hablar sobre esto, decir todas las cosas tan atroces, es algo que me tortura cada día. Es algo que no me deja tranquila”, aseguró.