Deninson Mendoza, precandidato a la Alcaldía de Cali, responde a quienes lo cuestionan por hacer “campaña fuera del tiempo”

La presencia de Deninson Mendoza, precandidato a la Alcaldía de Cali por Independientes, movimiento con el que Daniel Quintero llegó al mandato de Medellín; en un evento público, ha desatado polémica en la ciudad.

Mendoza llegó hasta la Plazoleta Jairo Varela de la capital del Valle del Cauca, según publicó en sus redes sociales, para acompañar el lanzamiento de la inscripción de la lista de precandidatos de Independientes al Concejo de Cali.

Deninson Mendoza en la Plazoleta Jairo Varela de Cali. - Foto: Twitter @deninsonmendoza

Su presencia en el evento no caló bien, pues fue considerada como participación política por fuera de los tiempos de ley por el concejal Juan Martín Bravo, quien atacó a Mendoza en Twitter.

“Independientes, el movimiento político de Daniel Quintero tiene personería jurídica. ¿Por qué el candidato a la Alcaldía de Cali hace campaña por fuera de los tiempos de ley? Desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo”, apuntó Bravo.

Concejal de Cali, Juan Martín Bravo. - Foto: Twitter: @juanmartinbc

Y es que, de acuerdo al calendario electoral de la Registraduría Nacional, la propaganda electoral en el espacio público debe iniciar a tres meses de las elecciones, es decir, como mínimo, el 29 de julio de este año, no antes.

A la queja de Bravo se sumaron otros ciudadanos: “Hola, @deninsonmendoza, te pregunto, ¿qué pasa con la Ley Electoral (130 de 1994) que no respetas los tiempos estipulados para las campañas? Gracias por responder respetuosamente”.

Poco después, el precandidato a la Alcaldía de Cali respondió a la polémica desatada por la crítica de Bravo. “Concejal, en el desayuno que estamos llevamos 43.800 firmas, en el almuerzo, que será el próximo 29 de julio, tendremos el aval de @independienteco y te invitaremos en primera fila para que, cuando tengas algún aval, compitamos en democracia por la Alcaldía. Eres un hombre muy valioso, lástima que tenemos una visión de ciudad diferente. Pd: a la cena del 29 de octubre serás un invitado de honor”, aseguró Mendoza anticipando que ganará las elecciones.

A ello respondió Bravo: “gracias Deninson por la invitación. Vos también tienes muchas capacidades pero discrepo varias cosas. ¡Nos vemos en octubre!”, escribió en Twitter.

“Desde el mes de diciembre, tres ciudadanos caleños inscribieron nuestro grupo significativo de ciudadanos Independientes de Cali que estamos recolectando firmas para poder aspirar a la Alcaldía de Cali. Hoy en esta precandidatura estamos recorriendo Cali, las comunas, los barrios y estamos en los tiempos de poder hacerlo. Adicional a eso, en el transcurso de estos días, el Consejo Nacional Electoral le entregó la personería jurídica al Partido Independientes”, explicó Mendoza.

De acuerdo con Deninson Mendoza, por ello, el día de ayer, “con su director único Eli Shnaider, hizo el lanzamiento de las inscripciones a las listas del Concejo con cinco precandidatos inscritos de 35 que van y, por supuesto, me invitaron, porque esa lista del Partido Político Independientes se une a la campaña de Deninson alcalde”, dijo.

En frente de Empresas Municipales de Cali (Emcali) se realizó el evento público. - Foto: Daniel Jaramillo

Continuó: “así que le respondemos a todos los que están diciendo que estamos en jornada previa a hacer campaña temprana, estamos haciendo lo que la ley nos permite y somos respetuosos de la ley, y siempre estaremos trabajando de la mano de ella para que saquemos adelante a Cali, que vuelva a ser la Sucursal del Cielo. Cali no está muerta, no hay que revivirla; no está ahogada, así que no hay que enviarle flotadores. Tenemos que trabajar juntos y unidos”, concluyó.

Pese a las explicaciones de Mendoza, ciudadanos inconformes pidieron al Consejo Nacional Electoral ponerle la lupa a esta presunta irregularidad.

“Este personaje, al igual que otros precandidatos, llevan un tiempo prudente haciendo proselitismo y nadie dice nada. Además, tienen la ciudad inundada de publicidad”; “capacidades es hacer lo que diga Daniel Quintero”, comentaron internautas respecto a la polémica.