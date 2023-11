Dueños de importante almacén en Tuluá, Valle, determinaron cerrarlo al ser víctimas de constantes extorsiones.

Entretanto, algunos tulueños han reaccionado a esta lamentable noticia en redes sociales. “Un pueblo con tremenda escuela de Policía y con esta inseguridad tan grande, por Dios eso solo pasa en Tuluá”; “el almacén El Príncipe no se acaba, no se termina. Dios es muy grande, entre cielo y tierra no hay nada oculto”; “qué triste”; “al menos no se dejaron extorsionar. Siempre hay que hacer la denuncia”; “es muy triste lo que está pasando en nuestra amada Tuluá”.