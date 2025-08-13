Escándalo en Cali: reunión entre la SAE y MinEducación por liquidación de la Fundación Cecep termina en gritos e insultos

Una reunión caldeada entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio de Educación terminó de forma abrupta y polémica en Cali, luego de que uno de los funcionarios responsables profiriera insultos contra sus interlocutores, en medio de la discusión sobre la posible disolución de la Fundación Cecep.

Desde la SAE se anunció oficialmente la liquidación del Cecep, fundamentada en un informe de la Contraloría que reveló presuntas irregularidades financieras y administrativas durante 2023, lo cual habría dejado a la institución al borde del colapso económico.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, informó que el encuentro celebrado el 11 de agosto en Bogotá, con representantes del Ministerio de Educación, fracasó en alcanzar un consenso. Explicó que, aunque se presentó una carta formal durante una nueva reunión en Cali, las intervenciones de estudiantes y personal docente elevaron los ánimos, generando acusaciones y recriminaciones que derivaron en un ambiente hostil.

“Esta carta, que se dejó en el Ministerio de Educación, debía presentarse en la reunión que hoy se adelantaba en la Ciudad de Cali. En el marco de esta reunión se presentaron denuncias por parte de los estudiantes y algunos miembros de trabajadores que se encontraban allí. Esto llevó a enfrentamientos muy álgidos y, desgraciadamente, a comunicados que no tenían por qué tenerse en cuenta durante la mesa para enfrentamientos en este momento”, advirtió la funcionaria.

El punto culminante fue la explosión verbal del director territorial de la SAE, Felipe Tascón, quien, con tono airado, exclamó sin reservas: “Usted es un reverendo come m..., usted no tiene ni idea de eso”, antes de abandonar la sala, visiblemente alterado.

En redes, la crítica fue inmediata. La docente universitaria Teresa Consuelo Cardona se pronunció indignada por la conducta del funcionario, señalando que “así es como el director territorial de SAE trata a las personas de su entorno dentro y fuera de la SAE. En reunión con trabajadores del Cecep, que llevan 6 meses sin que la SAE les pague, una persona así dista mucho de la noción de funcionario que se espera en este gobierno”.

Así es como el director territorial de SAE trata a las personas de su entorno dentro y fuera de la SAE. En reunión con trabajadores del CECEP, que llevan 6 meses sin que la SAE les pague: Una persona así dista mucho de la noción de funcionario que se espera en este gobierno. pic.twitter.com/7xG5ExWcgq — Teresa Consuelo Cardona (@teresaconsuelo) August 13, 2025