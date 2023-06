Famosa constructora anunció plan de trabajo para proyecto que había suspendido en el Valle del Cauca

La Constructora Bolívar ha estado en el ojo del huracán tras haber suspendido una parte de su proyecto Manzanares - Sector 28 al 33 en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). La obra tenía el propósito de entregar 15.000 viviendas; sin embargo, hasta el día de hoy se han entregado 9.100 de estas.

La Constructora se refirió de la siguiente manera a la situación: “La Constructora Bolívar ha informado a sus clientes que debido a los cambios en las condiciones macroeconómicas del país -como el aumento de las tasas de interés, el incremento en el salario mínimo para 2022 y 2023, el incremento exorbitante en los costos de insumos (como tubería, hierro, PVC, vidrio entre otros), y adicionalmente la coyuntura existente frente a la suficiencia de subsidios- el análisis de viabilidad financiera y comercial del proyecto no fue suficiente para iniciar la construcción del mismo”, aseguraron a través de un comunicado de prensa.

El proyecto sería totalmente inviable. - Foto: Getty Images

A su vez, la empresa asegura que han realizado reuniones virtuales para presentar información respecto a la cancelación y la responsabilidad de la organización ante los afectados, asegurando que el 59,6 % de los 1.600 clientes afectados y pertenecientes a los sectores del 28 al 33 (parte que falta por entregar) recibieron comunicación por parte de la constructora.

El eje del problema ha estado en la demora de los subsidios de Mi Casa Ya y en el cambio de las condiciones de los mismos. Como ha contado Camacol, en el país hay más de 40.000 familias que se encuentran en una situación crítica porque pagaron la cuota inicial de su apartamento o casa, pero como no les han desembolsado el subsidio no les han podido entregar la vivienda o no han podido seguir adelante con sus créditos.

Este es apenas uno de los casos que se ha visto enredado por esa situación. La Constructora Bolívar aseguró que “es importante señalar que las viviendas que se vendieron en su momento en Manzanares sector 28 al 33, tenían asegurados subsidios; no obstante, debido a los criterios adicionales del programa de vivienda que lidera el Gobierno, hoy es necesario iniciar un proceso distinto; lo que no permite que el proyecto planteado tenga asegurado los recursos para su desarrollo. A esto se suman las condiciones macroeconómicas del país, como: el aumento de las tasas de interés, el incremento en el salario mínimo para 2022 y 2023, el aumento de la inflación, el incremento exorbitante en los costos de insumos (como tubería, hierro, PVC, vidrio entre otros)”.

La situación tiene muy angustiados a quienes compraron en el proyecto, por eso han recurrido a realizar varias manifestaciones en búsqueda de otra respuesta por parte de la Constructora Bolívar, obteniéndola en las últimas horas.

La compañía se volvió a pronunciar y anunció un plan de trabajo para el proyecto Manzanares - Sector 28 al 33.

“Luego de la reunión que se adelantó el pasado lunes 29 de mayo con representantes de la comunidad, miembros del Congreso Nacional, Alcaldía de Candelaria, Procuraduría, Personería y miembros del Concejo del Municipio, se definió un Plan de Trabajo conjunto para gestionar los recursos que los clientes necesitan para asegurar el cierre financiero de sus negocios, lo cual permitiría dar continuidad al desarrollo del proyecto Manzanares- sector 28 al 33 de Constructora Bolívar”, indicó la Constructora por medio de un comunicado a la opinión pública.

El proyecto fue cancelado por parte de la constructora. - Foto: Getty Images

De acuerdo con la empresa, para la ejecución de dicho plan, se acordó contar con la cooperación de varios congresistas que se comprometieron a hacer gestiones ante el Ministerio de Vivienda para obtener los recursos que garanticen la obtención del subsidio de Mi Casa Ya a las 1.419 familias que contaban con ‘estado habilitado’, según la política de asignación de subsidio de vivienda vigente al momento de la separación de estas viviendas (octubre de 2021).

Por la cual, al momento de la separación del inmueble, incluyeron dentro de las fuentes de pago de la vivienda el subsidio de Mi Casa Ya.

“Los cambios que el Gobierno Nacional introdujo al programa de Mi Casa Ya y que entraron a regir a partir del 4 de abril, implican que los clientes que estaban en ‘estado habilitado’ según la reglamentación anterior deben cumplir con la nueva condición de estar enrolados en el Sisben, con una categoría de ubicación hasta D20″, explicó.

Agregó que a la fecha 50 % de las 1.419 familias que incluyeron en el plan de pagos el mencionado subsidio, no están enrolados en este mecanismo de focalización del subsidio de vivienda. Asimismo, dentro de las modificaciones introducidas al programa Mi Casa Ya se encuentra el requerimiento de un avance en la construcción de la vivienda mínimo del 85 % para la aprobación del subsidio.

Bolívar precisó: “como las familias que separaron unidades de vivienda en el proyecto no tienen asegurada la posibilidad de pagar en un futuro el precio de sus inmuebles, estas circunstancias no permiten obtener el punto de equilibrio financiero mínimo para iniciar su construcción”.

Cabe anotar que los puntos de equilibrio mínimos establecidos por los contratos que rigen a los desarrolladores de vivienda en el país buscan proteger los ahorros que los clientes hacen durante el período de preventas, mediante el pago de parte de su cuota inicial a través de encargos fiduciarios administrados por Sociedades Fiduciarias, debidamente reguladas por la Superintendencia Financiera.

A todo esto se suman, “como lo hemos informado antes, el deterioro generalizado de las condiciones macroeconómicas del país, como el aumento de las tasas de interés, el incremento no previsto en el salario mínimo para 2022 y 2023, el aumento de la inflación, el incremento exorbitante en los costos de insumos (como tubería, hierro, PVC, vidrio entre otros)”, reiteró la Constructora.

Las dificultades económicas serían causantes de la cancelación. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De acuerdo con la reconocida empresa, además de las gestiones tendientes a resolver el tema de subsidios, en la mencionada reunión del pasado lunes se determinó que se llevarán a cabo mesas de trabajo para hacer seguimiento a diferentes frentes, como el proceso de registro ante el Sisbén para que los clientes sean sujetos de subsidio y se revisarán uno a uno los casos para determinar la viabilidad de brindar a las familias la opción de esperar los resultados que se obtengan frente a las gestiones que se realizarán en conjunto ante el Ministerio de Vivienda.

“En este sentido, confirmamos que tenemos dispuestos todos los canales para atender a cada uno de los 1.600 clientes del proyecto, para revisar el estado actual de su negocio y buscar alternativas que permitan para el mayor número posible de ellos cumplir su sueño de tener vivienda propia, aclarando que la posibilidad de dar continuidad al proyecto manzanares sector 28 al 33 depende del resultado del trabajo conjunto que se inició a partir de la reunión del pasado 29 de mayo”, concluyó la misiva.