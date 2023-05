Hincha del América de Cali fue denunciado por tentativa de homicidio y una larga lista de delitos; el presunto agresor está libre

Un hincha del América vinculado a la agresión contra un seguidor del Deportivo Cali y su madre, previo al clásico vallecaucano, fue dejado en libertad poco después de haber sido capturado el domingo 30 de abril.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, confirmó que aunque el hombre sale en los videos del ataque, el juez que tomó el caso resolvió dejarlo enfrentar su proceso con la justicia en libertad.

“Nos enteramos de que ese sujeto al que capturamos fue dejado en libertad. La captura que se hizo no fue aprobada en flagrancia, pero sigue vinculado al proceso. Le pido a los jueces que sean contundentes, que se recapture este sujeto. El acto no puede quedar impune. Esta persona es un delincuente. Están los videos donde se ve que porta un arma, que fue incautada y puesta a disposición de las autoridades, además de todas las armas de fuego y traumáticas que encontramos en el bus donde iban los demás hinchas. Todo quedó evidenciado”, expuso Dranguet.

Hinchas del América atacaron a seguidor del Deportivo Cali y su madre. - Foto: @CaliesCaliCOL

El funcionario hizo pública esta situación tras instaurar ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia contra el hincha, identificado como Andrés Felipe Holguín, y los más de 70 involucrados en el ataque contabilizados por las autoridades.

“Ya radiqué la denuncia en contra de este presunto delincuente y todos los involucrados (...). Esperamos que la justicia actúe y le ponga una condena ejemplar a los involucrados”, señaló Dranguet al salir de las oficinas de la Fiscalía, en el centro de Cali.

El secretario radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

La denuncia fue instaurada por los delitos de tentativa de homicidio, intimidación o amenaza, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte de armas.

De momento, la única capturada por el ataque contra el hincha del Deportivo Cali y su madre es una mujer, acusada de porte ilegal de armas. “No nos han informado que la mujer capturada haya quedado en libertad. Nuestro equipo está encima de ese proceso, ojalá no vaya a quedar impune”, añadió el funcionario.

Todos los hinchas involucrados tendrán prohibido el ingreso al estadio Pascual Guerrero. Las autoridades también investigan la participación en el ataque del conductor del bus en el que se desplazaban los hinchas del América de Cali.

Sobre los agredidos, Dranguet mencionó que “están fuera de peligro” y se encuentran en su casa recuperándose. Por fortuna, no sufrieron lesiones de gravedad.

Hay que recordar que el mismo domingo, momentos después de la captura, el secretario increpó al hincha denunciado y le cantó la tabla.

Jimmy Dranguet denunció al hincha que presuntamente agredió al joven y su madre por vestir camisetas del Deportivo Cali. - Foto: Fragmento de video

“Lo que usted hizo se llama tentativa de homicidio y yo mismo lo voy a denunciar. Vino a Cali a agredir a la gente con un machete, eso no lo hace un hincha, eso lo hace un delincuente. Yo mismo le voy a poner la denuncia para que no venga a delinquir. Las cosas están difíciles y usted las está haciendo peor. También le quiero decir que no va a volver a entrar al estadio Pascual Guerrero”, le dijo Dranguet, muy enojado, al hincha implicado, quien no refutó estas palabras y se dedicó a escuchar en silencio.