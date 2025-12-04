Las Autoridades Ancestrales Neehnwe’sx del territorio indígena de San Francisco, en Toribío, Cauca, confirmaron el hallazgo de una fosa común en la vereda Quinamayó en Santander de Quilichao, donde fueron encontrados los cuerpos de una mujer y dos menores de edad reportados como desaparecidos desde agosto de 2022.

El descubrimiento se produjo el 2 de diciembre de 2025, cuando comuneros del territorio Am Yu’ Kiwe alertaron sobre la presencia de una posible fosa. Tras verificar la información, las autoridades activaron un protocolo de exhumación acompañado por personal especializado del Tejido Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y del equipo jurídico de la autoridad territorial.

La exhumación, realizada el 3 de diciembre, permitió recuperar los restos humanos de una mujer adulta y dos niños. Según el reporte comunitario, los cuerpos estaban empacados en un costal y presentaban prendas que facilitaron su identificación preliminar. Tras el embalaje y rotulación, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para establecer la causa de muerte y confirmar plenamente las identidades.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades indígenas, los restos corresponderían a Maria Edilma Ul Baicue y a sus hijos menores Maicol Yandel Coicue Ul y Yerson Eli Coicue Ul. Los niños tenían 8 y 4 años al momento de su desaparición y habían sido reportados como desaparecidos el 30 de agosto de 2022.

La comunidad del resguardo de San Francisco expresó su solidaridad con la familia Ul Baicue, que calificó el hecho como devastador. Las autoridades ancestrales reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del crimen y exigieron la aplicación de justicia correspondiente.

En un pronunciamiento público, los líderes indígenas rechazaron de manera contundente cualquier acto de violencia, especialmente aquel dirigido contra mujeres y niños. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad a mantener la unidad y fortalecer la protección colectiva bajo el principio Kiwe Thegnas, que promueve el cuidado mutuo dentro del territorio.