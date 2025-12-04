Suscribirse

Horror en Cauca: hallan fosa común con restos de tres personas; las víctimas serían una mujer y dos niños de 4 y 8 años

El hallazgo ocurrió, según autoridades indígenas, en Quinamayó, Santander de Quilichao.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 5:41 p. m.
Mauren Alejandra Ulchur vivía con sus hermanos y mamá en La Plata, Huila. Fue reclutada por las disidencias y llevaba hasta el Cauca, donde la asesinaron y la enterraron en una fosa junto a otras cuatro personas. La menor tenía un tiro de gracia en la frente.
Fosa común en el Cauca. En la zona delinque la disidencia Dagoberto Ramos. | Foto: colprensa / afp

Las Autoridades Ancestrales Neehnwe’sx del territorio indígena de San Francisco, en Toribío, Cauca, confirmaron el hallazgo de una fosa común en la vereda Quinamayó en Santander de Quilichao, donde fueron encontrados los cuerpos de una mujer y dos menores de edad reportados como desaparecidos desde agosto de 2022.

El descubrimiento se produjo el 2 de diciembre de 2025, cuando comuneros del territorio Am Yu’ Kiwe alertaron sobre la presencia de una posible fosa. Tras verificar la información, las autoridades activaron un protocolo de exhumación acompañado por personal especializado del Tejido Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y del equipo jurídico de la autoridad territorial.

Esta es la fosa común donde enterraron a los religiosos, tras ser brutalmente asesinados. SEMANA había advertido hace un mes del secuestro de estas personas.
Esta es la fosa común donde enterraron a los religiosos en Caquetá, tras ser brutalmente asesinados. SEMANA había advertido hace un mes del secuestro de estas personas. | Foto: suministrada a semana api

La exhumación, realizada el 3 de diciembre, permitió recuperar los restos humanos de una mujer adulta y dos niños. Según el reporte comunitario, los cuerpos estaban empacados en un costal y presentaban prendas que facilitaron su identificación preliminar. Tras el embalaje y rotulación, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para establecer la causa de muerte y confirmar plenamente las identidades.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades indígenas, los restos corresponderían a Maria Edilma Ul Baicue y a sus hijos menores Maicol Yandel Coicue Ul y Yerson Eli Coicue Ul. Los niños tenían 8 y 4 años al momento de su desaparición y habían sido reportados como desaparecidos el 30 de agosto de 2022.

La comunidad del resguardo de San Francisco expresó su solidaridad con la familia Ul Baicue, que calificó el hecho como devastador. Las autoridades ancestrales reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del crimen y exigieron la aplicación de justicia correspondiente.

Contexto: Gobierno Petro reporta el hallazgo de fosas comunes con 22 cadáveres

En un pronunciamiento público, los líderes indígenas rechazaron de manera contundente cualquier acto de violencia, especialmente aquel dirigido contra mujeres y niños. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad a mantener la unidad y fortalecer la protección colectiva bajo el principio Kiwe Thegnas, que promueve el cuidado mutuo dentro del territorio.

El comunicado concluye con un mensaje: “Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”, reiterando la posición del territorio ancestral Am Yu’ Kiwe frente a la violencia que continúa afectando al norte del Cauca.

