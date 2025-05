Mamá de Lyan Hortúa contó la razón por la que se hace llamar ‘Barbie Vanessa’: “No tiene que ver con el cuerpo o la cara”

Me dicen Barbie, pero no porque me crea una muñeca 👀✨ Todo empezó con mi mamá q con sus ojos de amor me ve así 💖💖. Y ps ya hoy día todos me conocen por BARBIE 🎀💝

Angie Bonilla dejó en claro que esto para ella es solo un “estereotipo” y explicó que la palabra Barbie tiene un gran significado en su vida. “Mi mamá me decía de niña mi Barbie negra y por ende un primo también me empezó a decir igual, así empezaron todos”, comentó.

“No tiene nada que ver con que me crea o piense que me parezco a una Barbie, no, mis amores. Simplemente me apasiona el color rosa, pero no tiene que ver con que yo piense o me crea como una de ellas”, dijo en el mencionado video.