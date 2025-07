Maternidad en pausa: ¿por qué millones de mujeres en Colombia ya no quieren tener hijos? Esto dice revelador informe

Más pobres, más sobrecargadas

La carga invisible del cuidado

Maternidad temprana y pobreza estructural

Este dato no es menor. El 59,6 % de quienes fueron madres entre los 10 y 13 años no cubren sus gastos básicos. La maternidad en condiciones de vulnerabilidad, sin autonomía ni redes de apoyo, se convierte en un factor de perpetuación de la pobreza.

Caída histórica en los nacimientos

La tendencia es clara: tres de cada cuatro mujeres en Colombia no desean tener hijos , según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025. Y la razón no es simplemente una preferencia individual, sino una consecuencia lógica de las condiciones estructurales: baja remuneración, sobrecarga de trabajo, falta de corresponsabilidad y un entorno sin garantías para el desarrollo económico.

Las más afectadas: indígenas y afrodescendientes

Una alerta para las políticas públicas

Más que cifras, este informe pone el foco en una realidad que ya está moldeando el futuro del país: una generación de mujeres que no quiere —o no puede— ser madre porque simplemente no le da la vida. Y si la sociedad no toma medidas, la desigualdad solo seguirá creciendo.