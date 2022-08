“Me gustan con busto grande”, estudiantes de reconocido colegio de Cali denuncian acoso sexual de tres profesores

Varios casos de acoso sexual en la Institución Educativa Rafael Navia Varón de Cali prendieron las alarmas de las autoridades. La denuncia la hizo por redes sociales Sarah Cubillos, egresada de este plantel en el 2016; la mujer asegura que desde hace más de diez años se ha presentado esta situación con tres profesores.

Por lo anterior, en la mañana de este lunes, un grupo de estudiantes y de egresadas realizó un plantón a las afueras de la institución, ubicada en la calle 11 #46-40 en la capital del Valle.

“Actualmente, tengo conocimiento de cinco casos. En mi época fui testigo y víctima de sus acosos, veía como hostigaban a mis compañeras. En mi caso, uno de los profesores hacía comentarios de mi mamá, en frente de toda la clase decía: ‘dígale a su mamá que más tarde la llamo’, ‘saludes a su mamá’, sin siquiera conocerla. Otros profesores me llegaban a abrazar mucho y hacían comentarios de doble sentido; por ejemplo, si una estudiante tenía la camisa por fuera, entonces decían: ‘se la meto o se la meto’”, le contó a SEMANA Sarah Cubillos.

La joven egresada recalcó que su caso no pasó a mayores y pudo graduarse sin tener un problema mayor. Sin embargo, su hermana, quien actualmente cursa el grado 11 en esta misma institución, le contó que los acosos se siguen presentando.

“Ahora uno tiene un poco más de conocimiento de lo que no está bien permitir. Mi hermana comenzó a comentarme ese tipo de situaciones, ahí dije: ‘pongámosle atención a estos casos’, porque desde que yo estaba en ese colegio soy consciente de que eso pasa”, comentó.

De esa manera, Sarah, junto a otra de sus amigas, comenzaron a indagar con otras excompañeras, quienes les confirmaron que también habían vivido situaciones similares. “Estuvimos varios meses detrás de esto, preguntando e investigando. Y resulta que la semana pasada, mi hermana llega a la casa después de una visita pedagógica que tuvieron en la Universidad del Valle. En el bus iba uno de los profesores, donde hizo comentarios misóginos, machistas y del cuerpo de las chicas. Decía que le gustaban las mujeres tetonas y que aplaudían sin manos. También hay un audio en el que hace comentarios homofóbicos”, contó Sarah.

La egresada hizo bastante énfasis en los comentarios que el mencionado profesor hace del cuerpo de las estudiantes; al parecer, se incrementaron cuando regresaron a clases presenciales después de la pandemia que provocó el covid-19 en el mundo. Este maestro les decía: “están muy gordas, están comiendo mucho”.

“Qué hace un profesor diciéndole a una menor de edad comentarios sobre su cuerpo, sean para bien o para mal, no está bien que un profesor opine sobre los cuerpos de las chicas, esa fue la gota que derramó el vaso, ahí hice la denuncia pública a través de las redes”, recalcó.

Seguidamente, Sarah dijo que tiene conocimiento sobre varias estudiantes que se han dirigido hasta la rectoría para denunciar los acosos, sin embargo, no les han creído. “Les responden: ‘el profesor es así', ‘usted no cree que está exagerando’, ‘usted es una mentirosa’”, manifestó.

Según la egresada, el caso más antiguo está registrado en el año 2009. “El rector dice que solo lleva cuatro años frente a la institución y que no puede hacer nada más; y le he dicho que es el representante legal del colegio, cuando lo recibió sabía en qué estado estaba”, comentó.

Sobre la denuncia formal, Cubillos dijo que este lunes habló con la Fiscalía sobre los casos de acoso. “Tenemos que empezar a organizar todos los casos, pero hay niñas que no están seguras de hablar, tienen miedo, están asustadas; me preguntan si la denuncia será anónima, por lo que me ha tocado sentarme a hablar con cada chica, explicarles el proceso, lo que se viene para que puedan hablar porque no sienten garantías de lo que va a pasar con ellas si hablan”, dijo, asegurando que en los próximos días estarán presentando la denuncia formal.

Por su parte, el secretario de Educación de Cali, Darwin Lenis, se pronunció en las últimas horas, indicando que ya se están adelantando las investigaciones correspondientes.

“Frente al presunto acoso sucedido por parte de algunos profesores a unos estudiantes en la Institución Educativa Rafael Navia Varón, tengo que decirles que hemos actuado de manera directa e inmediata una vez tuvimos información de este suceso por redes sociales. Hemos establecido a través de Fiscalía, Personería, Policía de Infancia y Adolescencia y la Secretaría de Salud, que se active la ruta del Comité Municipal de Convivencia”, anunció el funcionario.

También le pidieron al señor rector que haga las orientaciones pertinentes pedagógicas y educativas, de manera que no se presenten este tipo de situaciones, que ser ciertas, Lenis insistió que las rechaza contundentemente.

“Como educador y como profesor digo que esto no puede suceder en ninguna institución educativa. Nosotros siempre como educadores hacemos la ruta preventiva; en ningún momento vamos a aceptar situaciones que estén relacionadas con acoso sexual en instituciones educativas”, manifestó el secretario de Educación de Cali.

De otro lado, Sarah Cubillos reveló que uno de los profesores señalados enseña la asignatura de electricidad en la jornada de la mañana; otro maestro enseña física, matemáticas y electricidad en las dos jornadas (mañana y tarde) y el tercer señalado enseñaba inglés en la institución; supuestamente, este último renunció después de los señalamientos.

“Cuando estalló el caso, él renunció, pero varias veces lo han visto en la institución. Frente a esto, el rector dice que solamente se acerca a hacer papeleos y que va a entregar paz y salvos”, comentó Sarah, quien además dijo que el apoyo por parte de otros profesores y padres de familia está muy dividido.

Incluso, Sarah dijo que algunos estudiantes defienden a uno de los maestros. “Por alguna razón, y es algo que a nosotras nos resulta muy extraño es que el profesor que enseña las asignaturas de física, matemáticas y electricidad tiene una fanaticada impresionante. Salen los muchachos diciendo: ‘lo vamos a defender a capa y espada’, ‘es el mejor’, ‘él dice las cosas recochando’”.

Según la egresada, la situación ha escalado a tan punto que ella pudo conocer que en unos chats de WhatsApp han escrito amenazas en su contra por hacer la denuncia pública. “Han escrito: ‘quién es esa para irle a dar plomo’, también han dicho que a las que estamos denunciando nos van a echar ácido y que nos van a dar bala. Lo peor es que en redes sociales publicaron la dirección de mi casa”, denunció.

Finalmente, Sarah dijo que están pidiendo reparación a las víctimas. “No queremos que esto vuelva a suceder. Si un docente sale de un colegio por acoso, pedimos que salga de todas las instituciones educativas, no es que llegue con el problema a otro plantel”, concluyó.