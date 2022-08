Indignante: al cantante vallenato Beto Zabaleta lo manosearon en pleno concierto

Un incómodo momento vivió el reconocido cantante de música vallenata, de 65 años, Alberto Luis Zabaleta Celedón, más conocido como Beto Zabaleta. Mientras ofrecía un concierto en el municipio de Manatí, en el departamento del Atlántico, una fanática le tocó sus partes íntimas.

En un video que circula en redes sociales se aprecia que, cuando el artista -que estaba en tarima- se acercó un poco a los asistentes, una mujer aprovechó para estirar la mano hacia el pantalón del cantante.

Rápidamente el artista, como pudo, trató de cubrirse y se retiró del lugar como si nada hubiera pasado y siguió interpretando la canción.

Por el momento, Zabaleta no se ha pronunciado sobre lo ocurrido el pasado fin de semana en ese municipio del departamento de Atlántico.

Tras lo ocurrido, algunos cibernautas se pronunciaron al respecto, rechazando el hecho: “Donde están los que siempre dicen que se lo buscó, que la provocó. Que eso es normal. Esto está mal y ojalá así lo vieran siempre (...); Que vieja tan cochina, si hace eso en público, no me imagino hasta dónde llega cuando nadie la ve (...); ¿Y ella creerá que eso es gracia? (...); Acoso sexual es acoso sexual. Las feministas no defendemos este tipo de actos. Que cosa brava es la ignorancia (...); Repudiable en todos los sentidos, eso no es gracioso en ninguna forma”.

Y le metieron la mano a Beto Zabaleta en Manatí - Atlántico.



Título del video... pic.twitter.com/ptlbpdEqJm — Intervallenato com (@Intervallenato) August 14, 2022

Vale recordar que en mayo del presente año el también cantante de música vallenata Poncho Zuleta debió salir a ofrecer disculpas tras acosar a su colega Karen Lizarazo en una tarima.

En ese entonces, la artista Lizarazo utilizó su perfil de Instagram para hablar sobre lo sucedido en un concierto el 20 de mayo. “Desde lo más profundo de mi corazón, rechazo cualquier acto de irrespeto hacia las mujeres a cualquier hora, en cualquier lugar, en la calle, en la casa, en la oficina, en la tarima. Querido maestro Poncho Zuleta, lo he admirado desde niña, respeto su legado y usted sabe que lo aprecio. Maestro, que esta sea una oportunidad para hacer reflexión como sociedad”, se lee en la publicación.

Por su parte, Poncho Zuleta subió un video en la misma red social, ofreciéndole disculpas a Lizarazo.”Hoy quiero ofrecer disculpas muy sinceramente a mi amiga y colega Karen Lizarazo, una artista admirable. A ella y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas con lo sucedido en la madrugada del 20 de mayo, mis disculpas. Cuando pienso en la mujer, pienso en mi madre Carmen Díaz, su memoria es sagrada. Y no puedo concebir nada diferente, sino enaltecerlas porque son sin duda el eje central de la humanidad, mil disculpas y un abrazo grande”.

El video del acoso causó gran polémica entre los usuarios de diferentes redes sociales, generando indignación. Algunas celebridades reconocidas, como la deportista Caterine Ibargüen, comentaron en la publicación de Karen Lizarazo: “Maestro? Nuestros resultados no pueden depender de la tolerancia de abusos. Mujeres, tenemos todas las herramientas para ser reconocidas por nuestros talentos y capacidades. Karen, te abrazo”.

En la grabación, que fue replicada en redes sociales, quedó registrado el momento en que ambos artistas compartían el escenario, cuando de repente a Zuleta le dio por tomar de la cintura y cuello a su colega para intentar besarla.

Sin embargo, el momento de acoso no terminó ahí, pues aunque ella mostró un claro rechazo a esta situación y le solicitó constantemente que la soltara, el cantante no cedía a sus pretensiones e incluso la tomó con mayor fuerza para darle un beso.