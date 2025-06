Nueva guerra de carteles en el Valle: uno de los bandos está liderado por el hijastro del alcalde de un reconocido municipio

Pero esa no habría sido la única acción que cometió la Gran Alianza en el Valle. De acuerdo con varias fuentes consultadas por SEMANA, el repunte en los asesinatos en varios municipios está estrechamente ligado con ajustes de viejas cuentas.

“Están matando a aquellas personas que les sirvieron de testaferros a los grandes capos y que cuando cayeron presos o muertos no devolvieron esos bienes y la plata. Eso es lo que está pasando y por eso se están viendo tantos asesinatos y masacres en el departamento”, dijo una fuente cercana a la Gran Alianza.

Esta estructura ya tendría un completo inventario de propiedades de sus antiguos socios y esperan, en un periodo de cerca de dos años, recobrar parte de lo que dejaron en Roldanillo, Buga y Cartago. Sin embargo, la recuperación de esos bienes no es tarea fácil, pues del otro lado también hay una estructura criminal organizada.

Abdelsito sería el encargado de mantener vigente el cartel de Cartago y la mayoría de propiedades dejadas por los extintos capos, además de conservar las rutas y el dominio del narcotráfico en la región, así como por fuera de Colombia. No es la primera vez que este nombre sale a la luz.

También en el centro del Valle habría acercamientos con el frente Adán Izquierdo, aunque esa relación no ha sido avalada por todos los integrantes de la Gran Alianza, pues desconfían del actuar de las disidencias. No obstante, apuestan por una disputa sangrienta y corta con la Nueva Generación para no generar un desgaste en recursos y vidas.