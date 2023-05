Nuevo escándalo en Emcali: estarían pidiendo relaciones sexuales y pagos millonarios a cambio de puestos en la corporación

Empresas Municipales de Cali (Emcali), que suministra los servicios públicos de esta ciudad, no termina de salir de un escándalo para entrar en otro. A las investigaciones por presuntas irregularidades en contratación se suma ahora una denuncia alarmante exigencias sexuales y económicas por parte de miembros influyentes de la corporación a cambio de puestos laborales.

En conversación con SEMANA, la concejal María Isabel Moreno relató que a su oficina se acercó, hace aproximadamente diez días, una mujer que le manifestó no haber podido acceder a una vacante en Emcali por no aceptar tener relaciones sexuales con una persona supuestamente encargada del proceso.

María Isabel Moreno, concejal de Cali. - Foto: Concejo de Cali - A.P.I.

“Después de que ella me cuenta esto, muy adolorida, yo publico algo en mis redes sociales y empiezo a recibir mensajes con más denuncias. Esta vez, sobre exigencias económicas. Hijos de aspirantes a las vacantes me dijeron que a sus padres les estaban pidiendo entre 20 y 40 millones de pesos para poder entrar a Emcali”, aseguró Moreno.

Son al menos dos las mujeres que han asegurado ser víctimas de estas turbias peticiones y cuatro las personas a las que les pidieron dinero a cambio de los puestos. De acuerdo con la concejal, ninguno de los denunciantes accedió a dichas pretensiones.

Una de las mujeres que manifestó el pedido sexual por la vacante dijo que el hombre que le hizo la exigencia hace parte de Sintraemcali, el sindicato de trabajadores de la corporación.

Altos mandos de Emcali estarían haciendo exigencias sexuales y económicas por otorgar puestos laborales. - Foto: Tomada del Twitter @Emcalioficial

“Esto es muy doloroso porque muestra el abuso del poder en todas sus expresiones. No solo se están aprovechando de esta empresa pública, sino también de la dignidad y las necesidades laborales de la gente”, reflexionó la concejal.

Emcali confirmó las denuncias por medio de un comunicado interno al que tuvo acceso SEMANA en el cual confirma el inicio de “un especial seguimiento a algunas malas prácticas al interior de nuestra empresa”.

“Con preocupación hemos recibido información que habla que dentro de nuestra empresa se llevan a cabo pagos a funcionarios e incluso a terceros que prometen vinculaciones o ascensos en Emcali. Estas malas prácticas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, organismos que contará con nuestra total disposición y capacidad empresarial para determinar si esta situación es cierta o no (...) La información suministrada habla además de endeudamientos para cubrir los cobros que hacen por una casilla en nuestra empresa. Situación que no toleramos por considerarla injusta con quienes aspiran a unas mejores condiciones laborales, profesionales y de vida. No pueden seguir siendo víctimas de esta detestable acción criminal”, afirma Emcali en su comunicación.

De acuerdo con Moreno, las víctimas tienen temor de denunciar formalmente las exigencias a cambio de las vacantes y probablemente desconfían de un correo habilitado por Emcali para que envíen detalles de las peticiones. “Seguramente las víctimas no van a querer escribir a ese canal porque saben que hay gente con mucho poder”, la concejal.

Este es el correo habilitado por Emcali para recibir las denuncias “dentro de la más absoluta confidencialidad y, de ser procedentes, trasladarlas a las autoridades competentes”: denunciaconcursos@emcali.com.co