El trámite del pasaporte en Colombia ha estado en el centro de la discusión en las últimas semanas, luego de que la Cancillería anunciara ajustes en la atención al público para facilitar la expedición del documento. Estas modificaciones han generado dudas entre los ciudadanos, especialmente en ciudades donde históricamente el proceso ha requerido agendamiento previo.

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El pasaporte, además, sigue siendo un documento clave para los colombianos que viajan al exterior, ya que es obligatorio para ingresar o salir del país en la mayoría de los casos. Su expedición está a cargo de la Cancillería, sin embargo, cada departamento tiene una “oficina”, y esta es la que puede definir la forma en la que se hace el agendamiento de citas.

Pasaportes en el Valle Foto: Gobernación del Valle

Es por esto que la Gobernación del Valle del Cauca aclaró que en Cali el trámite sí continuará requiriendo cita previa, pese a los anuncios del Gobierno Nacional. Según explicó el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, la medida de atención sin cita aplica únicamente en Bogotá.

“Queremos informarles a todos los vallecaucanos que para tramitar el pasaporte en Cali […] se debe agendar previamente una cita. El caso de la atención sin cita aplica solamente para la ciudad de Bogotá”, indicó.

De acuerdo con la administración departamental, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial habilitado para realizar el proceso, donde se encuentra el paso a paso para solicitar o renovar el documento. En ese mismo sitio se realiza el agendamiento de la cita antes de acudir a la oficina de pasaportes.

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El procedimiento contempla dos pagos obligatorios. El primero corresponde a un valor de $232.700 pesos para el pasaporte ordinario, mientras que el segundo pago, que se realiza durante la cita presencial, es de $111.000 pesos, momento en el que también se toma la fotografía oficial del documento.

Las autoridades explicaron que este sistema busca organizar la atención al público y garantizar un proceso más eficiente. En ese sentido, insistieron en que los ciudadanos deben realizar el trámite directamente y evitar intermediarios o tramitadores, una práctica que ha sido reiteradamente desaconsejada.

Nuevo pasaporte colombiano. Foto: Cancillería.

El modelo actual no es nuevo en el departamento. Desde 2016, el Valle del Cauca ha implementado ajustes en el proceso de expedición y renovación del pasaporte con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y optimizar los tiempos de atención.

Con esta aclaración, las autoridades buscan dar certeza a los ciudadanos frente a los cambios recientes y evitar confusiones al momento de realizar uno de los trámites más solicitados por quienes planean viajar fuera del país.