Polémica declaración de Jorge Iván Ospina sobre la recolección de basuras en Cali: esto dijo

Ante las constantes quejas, el mandatario de los caleños decidió no guardar más silencio y se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“La recolección de las basuras y el barrido de las calles en Cali es un adefesio, he intentado de mil maneras con los operadores privados y no cumplen, invito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Presidencia de la República de Colombia, que intervengan, dado que nuestra ciudad no tiene el control por la intervención de Emsirva, por parte de la Super debe ya cesar. Cali debe recuperar el control del tema y los operadores deben reformular su tarea o salir”, precisó.