Se raparon para vender sus cabelleras, pero resultaron estafadas 33 mujeres en el Valle del Cauca

Las autoridades del Valle del Cauca iniciaron las investigaciones por una presunta estafa de la que fueron víctimas más de 30 mujeres del municipio de Andalucía en el centro de ese departamento, quienes a cambio de una gruesa suma de dinero “vendieron su cabello”, pero no recibieron ni un peso.

De acuerdo con la denuncia, una mujer les ofreció entre 7.500 y 9.000 dólares por sus largas cabelleras, pero después de más de un mes, las víctimas del hecho siguen a la espera del dinero.

Las afectadas indicaron a las autoridades que la persona les manifestó que trabajaba con una firma europea que pagaba muy bien por el cabello, por lo que las 33 mujeres decidieron raparse la cabeza a cambio de la gruesa suma de dinero, pero no solo no recibieron el dinero, sino que incluso se les devolvió el pelo.

Al parecer, la mujer se aprovechaba de la situación de económica de las personas estafadas, ya que algunas de las afectadas tenían problemas financieros, algún familiar con discapacidad física o mental e incluso mujeres embarazadas.

La oferta comenzó a regarse como pólvora hace varios días en esa localidad, luego de que una mujer que recibió la llamativa oferta, entregó su cabello y recibió un dinero a cambio. Esto facilitó la acción de la presunta responsable de la estafa, ya que otras personas se animaron a participar y a “vender” su pelo.

Y aunque lo entregaron con la promesa de recibir el dinero, después de un tiempo no tuvieron más información más allá de que no obtendrían lo prometido y que pese a que les fue devuelto el cabello no lo pueden “vender” en otra parte y ni siquiera donarlo, ya que les fue entregado en malas condiciones.

Las autoridades, entre tanto, iniciaron las investigaciones, para tratar de determinar si la persona a quien señalan como autora de la estafa es una persona que vive en ese municipio o se encuentra de paso.

Por redes sociales se conocieron fotografías de la presunta responsable de la estafa: “Las autoridades están tras la pista de una mujer que convenció a 33 mujeres de Andalucía, Valle, para que se cortaran el cabello y se lo vendieran a cambio de una jugosa suma de dinero en dólares. Ahora la mujer no aparece y víctimas denuncian presunta estafa”, señaló el periodista Miguel Ángel Plata.

Las autoridades están tras la pista de una mujer que convenció a 33 mujeres de Andalucía ,Valle, para que se cortaran el cabello y se lo vendieran a cambio de una jugosa suma de dinero en dólares



Ahora la mujer no aparece y víctimas denuncian presunta estafa. pic.twitter.com/r6tLriAHpC — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) November 23, 2022

Por su parte, el medio local TuBarco informó que la administración municipal se encuentra al tanto de la denuncia masiva a través de la Secretaría de Gobierno.

“Una asesora nuestra ya estuvo reunida con por lo menos 20 mujeres, haremos el acompañamiento, estamos esperando que interpongan las denuncias y que la Fiscalía determine cómo podemos seguir el proceso”, señaló a ese medio el titular de ese despacho, David Chaparro.

Se señaló que de la estafa habrían sido víctimas, entre otras, una madre gestante y una señora que tiene una hija con discapacidad.

Por el momento, no ha habido ningún pronunciamiento de la Policía o la Fiscalía en relación con este caso, mientras las mujeres afectadas han pedido que se haga justicia, ya que no solo perdieron su cabello, sino que se quedaron a la espera del dinero prometido.