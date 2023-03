SEMANA obtiene el premio de periodismo Gerardo Bedoya en la categoría de Mejor Texto

“A uno de los bomberos que atendió la tragedia en la cárcel de Tuluá, donde fallecieron 52 internos producto de un salvaje incendio, la imagen devastadora lo paralizó por algunos segundos. No había visto algo igual en sus años de servicio como voluntario. En el baño del pabellón ocho había, aproximadamente, 17 cuerpos: personas que intentaron abrir las duchas para hacerles el quite al humo, las llamas y la muerte, pero no lo lograron”.

Así comienza la crónica Tuluá, la chispa del infierno, trabajo periodístico que fue reconocido esta noche en Cali con el II Premio de Periodismo Vallecaucano Gerardo Bedoya Borrero, que entrega la Gobernación del Valle y que reconoce los mejores trabajos de esta región en distintas categorías.

Jhon Montenegro, periodista de SEMANA - Foto: Foto: SEMANA

SEMANA se alzó con uno de los premios más importantes, en la categoría de Texto, de la mano de este conmovedor relato, escrito por el periodista Jhon Edward Montenegro Jiménez, un novel reportero que en su corta pero fructífera carrera periodística se ha enfrentado a fuentes duras como la judicial y la de orden público.

Jhon recuerda que en la fecha de la tragedia, el día lo sorprendió con una noticia devastadora para los vallecaucanos: la muerte de medio centenar de internos de la cárcel de Tuluá, municipio del centro del departamento, que en la noche del 28 de junio del año pasado murieron por la voracidad de las llamas que consumieron buena parte de ese centro de reclusión.

“Ese día entraba a mi turno a las 5:30 de la mañana y no podía dar crédito a lo que había pasado. Hasta ese momento se hablaba de 49 muertos, pero se creía que podían ser más. Enterarme de lo que había pasado me dio escalofríos, me conmovió muchísimo y dimensioné el dolor que esa tragedia había causado en tantas familias”, recuerda el reportero, uno de los corresponsales de la revista SEMANA en Cali, casa periodística la que se vinculó en abril de 2022.

Su reacción de reportero lo llevó hasta el lugar de la noticia, donde se encontró con la dimensión real y dolorosa de la tragedia: las caras tristes de decenas de familiares que aguardaban por un milagro, esperando a que el nombre de su pariente preso no estuviera en la lista de víctimas. “Era muy conmovedor ver a madres y abuelas esperando mientras iban leyendo la lista de fallecidos”, relata el periodista, quien estuvo varios días haciendo seguimiento de los hechos.

SEMANA reconstruyó lo que ocurrió en aquella fatídica madrugada e investigó a profundidad las causas de la muerte de esos 52 internos del centro penitenciario. Montenegro mostró en su relato cómo una batalla campal había antecedido la tragedia.

Una mujer y un niño esperan fuera de una cárcel para obtener el estatus de recluso después de un incendio mortal en la prisión de Tuluá, Colombia, el martes 28 de junio de 2022. Las autoridades dicen que al menos 49 personas murieron después de que estalló el incendio durante lo que parecía ser un intento disturbios la madrugada del martes. (Foto AP/Juan José Horta) - Foto: AP

Además, construyó gran parte de la historia apoyado en decenas de relatos de quienes sobrevivieron a la emergencia, sus familias, los bomberos que intentaron sofocar las llamas --muchos de los cuales estaban sobrepasados emocionalmente por la magnitud de lo sucedido-- y hasta exreclusos que relataron cómo era la vida en ese penal.

Jhon Edward Montenegro Jiménez, de 24 años, es egresado como comunicador social de la Universidad Santiago de Cali. Empezó su carrera en el periódico Utópicos de esta alma máter y después se vinculó al diario El País, donde realizó sus prácticas en la sección de Domingo, de la mano de Meryt Montiel Lugo, una de sus primeras maestras en este oficio, y donde además estuvo vinculado durante tres años.

“Agradezco a SEMANA y a todo su equipo por la confianza y el apoyo brindado para desarrollar este trabajo periodístico. Sin ellos y el andamiaje que hay detrás de cada reportaje, no hubiera sido posible este éxito”, expresó el comunicador.

Este galardón se suma al obtenido el pasado 9 de febrero, en plena celebración del Día del Periodista, por Guillermo Torres, fotógrafo de la revista SEMANA, quien se convirtió en el ganador del premio del Círculo de Periodista de Bogotá, CPB, 2023 en la categoría Mejor Fotografía.

Su trabajo era una potente imagen que evidenciaba el desespero del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, durante la discusión de una reforma tributaria que presentó el presidente Gustavo Petro en noviembre del año pasado.