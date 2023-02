Sin respeto a la libertad de prensa: periodistas fueron agredidos y expulsados de marcha petrista en Cali

Este 14 de febrero se adelantó en Cali, Valle, la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro, en la que invitó a defender las reformas planteadas en su Gobierno.

Sin embargo, en la capital del Valle, la movilización se tornó violenta para algunos periodistas que fueron agredidos de forma física y verbal. Según uno de los testimonios recogidos por SEMANA, algunos marchantes les lanzaron botellas de agua y profirieron ofensas en su contra.

“Desde que íbamos por las antiguas vías del ferrocarril ya nos estaban insultando, pero la situación se puso más compleja en el Parque de las Banderas. No pude salir al aire en Facebook Live, nos tocó irnos. Fue una humillación, nos grabaron con los teléfonos y nos empezaron a insultar”, dijo uno de los periodistas agredidos.

El comunicador también pidió respeto por la profesión. “Que respeten el trabajo que uno hace, lo trata uno de hacer de la mejor manera, pero a veces se vuelve imposible cuando hay tantas barreras con la gente, cuando no hay respeto por el ser humano que está detrás del periodista, porque más allá de cumplir una labor, nosotros también somos gente del pueblo que estamos trabajando para informar, escucharlos, pero parece imposible cuando nos ponemos un logo, entonces somos víctimas de agresiones verbales que pueden pasar a las físicas, y a uno le da temor salir a hacer su trabajo, y eso es muy triste”, manifestó.

Momento en el que los periodistas estaban siendo burlados en la marcha petrista. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Entretanto, Ingrid Tovar, periodista de Noticias RCN, relató que se encontraba en un punto del Parque de las Banderas junto a su camarógrafo, listos para iniciar la transmisión.

“Esperé la hora límite que eran las 12:35 p. m. Nos ubicamos en el sitio, empezaron a llegar unas personas, entonces le dije que nos moviéramos para que no nos taparan el panorama. Ahí nos empezaron a rodear, a decirnos cosas; ya tenía el retorno de Bogotá porque iba a salir al aire en menos de diez minutos, nos volvimos a mover, pero empezaron los insultos, a decirnos toda clase de cosas. Todo se empezó a tornar maluco cuando mi camarógrafo tenía una pava, se la tiraron hacia atrás; yo reclamé, se caldearon los ánimos, pero no iba a permitir esa acción en contra de mi compañero”, dijo.

La periodista contó que los insultos en su contra no paraban. “Nos empezaron a rodear mucho, hasta que empezamos a salir, nos siguieron hostigando. No pudimos salir en directo; incluso, nos siguieron hasta el carro, eso no aparece en los videos, pero hasta allá se fueron”, contó.

La comunicadora sostuvo que por fortuna pudieron salir de la situación con apoyo de varios colegas. “Gracias a Dios estamos bien, colegas nos ayudaron y algunas personas que estaban ahí también nos ayudaron. Soy completamente respetuosa de que cada quien puede pensar lo que quiera, si quiere decirlo lo puede hacer, si me quiere insultar lo puede hacer, pero es inaceptable que me empujaran, que una señora usara una bandera para pegarme y mucho menos que no nos dejen trabajar; no censuren, lo que pido es que me dejen trabajar”, concluyó la comunicadora.

Puntos de concentración para marcha en contra del Gobierno Petro

El 15 de febrero, la oposición marchará en contra del Gobierno de Gustavo Petro para manifestarse en desacuerdo con sus políticas.

Para esta marcha, los manifestantes se reunirán en el Parque de las Banderas a las 10:00 a. m. y, posteriormente, el recorrido seguirá por la calle 5 hasta la plazoleta Jairo Varela, donde estarán protestando pacíficamente.

La movilización se llevará a cabo un día después de la marcha que convocó el presidente Gustavo Petro para apoyar sus reformas sociales. - Foto: Getty Images

Uno de los líderes es Jaime Arizabaleta, quien detalló el recorrido. “Saldremos a las 10:00 a. m. del Parque de las Banderas y esperamos llegar hacia el mediodía a la Jairo Varela; ahí nos quedaremos un tiempo. Vamos a recorrer toda la calle quinta y quienes no puedan llegar al punto de inicio pueden irse sumando, hay personas que seguro llegarán al punto de concentración final “, sostuvo.

Entretanto, el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa indicó que ese será un espacio propicio de participación ciudadana, con el fin de rechazar los actos del Gobierno, “que además de erráticos, están poniendo en peligro la estructura democrática del país. Me parece pertinente la marcha y estaré acompañándola”, aseguró.

Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical. - Foto: Suministrada a SEMANA

Los organizadores también insistieron en que quienes participen de la actividad deben vestir camisetas blancas como señal de oposición, como se ha llevado a cabo en anteriores manifestaciones.