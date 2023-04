Sindicato del Inpec señala que tiene indicios de que el Clan del Golfo está detrás de la desaparición de dragoneante vallecaucano

La Asociación Sindical Unitaria de Servicios Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano indicó, a través de un comunicado, que ante los últimos acontecimientos, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores penitenciarios por el cumplimiento de su labor, se declaran en estado de alerta máxima.

“Las organizaciones multicrimen amenazan a nuestros funcionarios. En días pasados fueron las disidencias de las Farc quienes secuestraron a un compañero. El Clan del Golfo envía amenazas de muerte con panfletos pintados con sangre humana”, aseguraron.

A su vez, señalaron: “la supuesta desaparición de nuestro compañero Sebastián Camilo Castañeda Ochoa no es más que el plan malévolo de una organización multicrimen que exige el traslado de un PPL (persona privada de la libertad); estas situaciones obedecen al compromiso institucional en contra de la corrupción, que nos ha puesto en máximo riesgo ante estas organizaciones criminales quienes tienen sus integrantes más temibles dentro de las cárceles de Colombia”, dijeron en la misiva.

Dragoneante desaparecido, Sebastián Camilo Castañeda. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“A los criminales les exigimos la inmediata liberación de nuestro compañero, sano y salvo. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, especialmente al señor presidente Gustavo Petro; al ministro de Justicia, Néstor Osuna, y al director general del Inpec, para que en el menor tiempo posible reciba una comisión de nuestra organización sindical para dar a conocer varias novedades al respecto y entregar las escalofriantes cifras de asesinatos, amenazas y ahora secuestros a los que estamos expuestos, además de exigir garantías para el desarrollo de nuestra actividad laboral”, manifestó el sindicato en cabeza de su presidente Óscar Robayo Rodríguez.

Otro desaparecido

Entretanto, no se sabe nada sobre el paradero de Ánderson Santos, un ganadero de 31 años de edad, oriundo de Villavicencio y radicado en Cali (Valle del Cauca), quien desapareció el pasado viernes 14 de abril, al parecer estando también con el dragoneante Sebastián Camilo Castañeda.

Ganadero desaparecido en Cali. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En diálogo con SEMANA, Loren Escobar, esposa del también empresario de propiedades y vehículos, contó que el caso ya está en manos de las autoridades.

De acuerdo con Escobar, la última vez que vio a su esposo fue el pasado viernes a las 2:00 p. m. en el sector de Pance.

“Él iba a reunirse con una persona que él conoce y quien le iba a presentar a unas personas de Buenaventura para hacer un negocio”, dijo.

La mujer relató que Ánderson iba vestido con una polo roja, unos pantalones tipo cargo grises y unos tenis grises.

“Él se fue caminando porque estábamos cerca de donde lo vi por última vez, estábamos a una cuadra de Puerto 125, centro comercial donde supuestamente se iba a reunir con las personas; la Fiscalía está en ese proceso de seguir el recorrido de las cámaras de seguridad”, dijo.

Sobre el supuesto negocio, Loren aseguró que desconoce de qué se trataba, ya que su esposo comercializa propiedades, carros y ganado, “pero específicamente no sé qué negocio era del que iban a hablar”.

Escobar también comentó que ella, junto a allegados, decidieron viralizar la imagen de desaparecido al siguiente día (sábado, 15 de abril) al notar que no había rastro de Ánderson.

“Lo hicimos porque él no es una persona de desaparecerse ni incomunicarse, ni tampoco de no llegar a la casa. Aunque para mí, el momento de las 8:00 p. m. del viernes que yo le envié un mensaje y no le entró, ya sentí que algo estaba pasando; sin embargo, le di tiempo como hasta el otro día porque de pronto se había quedado con algún amigo o se le había descargado el celular”, contó a SEMANA.

En la mañana del sábado, cuando Ánderson no llegó y sus tres pequeñas hijas lo preguntaron, Loren expresó que esta situación no es habitual en su hogar y su preocupación se acrecentó.

“Vi que no llegó y ya mis hijas lo estaban preguntando, dije: ‘No, no es normal’, entonces empecé a hablar con amigos y me preguntaron que si lo publicaban, les dije que sí, que me parecía una buena opción y en esas hemos estado”, sostuvo.

Agregó: “Lo importante es que, si lo han visto, que puedan informar; es que no tenemos indicios de nada, no nos han hecho una llamada para decir que están pidiendo rescate o alguna cosa. No le llegan mensajes al WhatsApp”.

“La persona que él conoce se llama Sebastián Castañeda, es quien le iba a presentar a los de Buenaventura, y también lo reportaron como desaparecido”, aseveró.

Sobre Castañeda se conoce que es dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Al parecer, el hombre habría salido al gimnasio, en el sector de Alfaguara, y desde entonces perdieron su rastro.

La madre de Castañeda asegura que él le envió un mensaje por WhatsApp a las 2:00 p. m. “Él salió con pinta de gimnasio, acababa de llegar de turnos, nos saludamos en la tarde y desde ese momento tiene el celular apagado”, afirmó la madre de Sebastián.

Asimismo, la progenitora indicó que el dragoneante iba a cumplir con una reunión en el mencionado establecimiento comercial en el sector de Pance en Cali; sin embargo, no sabe si su hijo confirmó dicha cita.

Aunque la semana pasada fue secuestrado un dragoneante del Inpec por disidencias de las Farc en jurisdicción de Jamundí, las autoridades indicaron que el caso de Castañeda es aislado.