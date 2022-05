Taxista denuncia falta de operativos para conductores de aplicaciones de transporte en Cali

El más reciente caso en el que un taxista se sintió vulnerado ocurrió en la Terminal de Transportes de Cali, ubicada en la calle 30 Norte #2AN-29. El conductor, quien decidió omitir su nombre, grabó un video el pasado domingo, 29 de mayo, en el que denuncia que las autoridades no hacen operativos para los conductores de plataformas, al parecer, que dejan y recogen viajes en dicha zona de la capital del Valle sin control alguno.

El taxista, que se encontraba haciendo pista en la Terminal, dijo en el clip que fue difundido en redes sociales que, de manera reiterada, las autoridades le solicitan documentos, lo que no hacen supuestamente con los conductores de vehículos particulares.

“A nosotros los taxistas sí nos piden papeles. Aquí vemos al particular que está dejando una carrera y a él si no le dicen nada, delante de los guardas, hoy domingo, 29 de mayo”, afirmó.

Asimismo, con gran incomodidad, aseguró que este tipo de situaciones están mal hechas. “¿Hasta cuándo? Esto está muy malo así. Será mejor hace lo que he estado pensado, vender el taxi y comprarme un carro particular; de esa manera a uno nadie lo molesta, ni siquiera saliendo de la ciudad, es mejor todo”, dijo.

Finalmente, insistió en que le parece muy desagradable este tipo de situaciones, a pesar de que la Superintendencia de Transporte ha salido a favor del medio transportador del taxismo, en los últimos años. “Nos favorecen en el papel, pero no hacen cumplir las normas”, concluyó.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, un internauta aseguró no estar de acuerdo con la denuncia del taxista; indicó que ellos también le hacen contra peso al Sistema de Transporte Masivo MIO.

“En pleno Centro de Cali, en el puente de la 14 de Calima y en la Terminal de Transportes; los taxistas le cierran la vía al MIO, incluso también hacen piratería ¿esos para cuándo?”, aseguró un tuitero.

Otro usuario en redes rechazó el comentario del conductor: “según los taxistas, si un familiar lo va a llevar a uno al Terminal debe mostrar la prueba de ADN para que ellos digan que no es desde una plataforma”.

Por otra parte, un ciudadano expresó que sí está de acuerdo con la premisa del taxista, escribió: “ellos si están autorizados por ley para transportar pasajeros, no los carros particulares. El señor tiene todo el derecho de manifestarse”.

Las razones por las que Uber sigue siendo ilegal en Colombia

Uber, la aplicación creada en 2009 y cofundada por Travis Kalanick, no tiene espacio para funcionar bajo las reglas jurídicas actuales en Colombia. Y el problema no es ¿cómo adaptan la tecnología para que se rija bajo las actuales normas del transporte, sino, cómo se adapta el transporte al ritmo que impone la tecnología?

A continuación, las características de cómo deben funcionar los vehículos que por contrato prestan sus servicios de transporte público especial como:

Debe ser una empresa constituida.

Debe tener un determinado número de vehículos. Allí se especifica su color, dependiendo de su función (pasajeros, escolar, turismo, empresarial).

Se explica cuál debe ser su patrimonio líquido y capital líquido pagado.

Se dice que si no cumplen las normas, serán objetos de las medidas y sanciones que se encuentran vigentes.

Lo anterior está establecido en el decreto 431 de 2017, el cual se puede descargar de la página www.presidencia.gov.co. En esencia, no cambia nada de lo que ya se ha dicho en muchas otras oportunidades: que Uber no está autorizada para funcionar en Colombia porque no es una empresa de transporte especial.

Y Uber reconoce en todo el mundo que no es una empresa de carros, ni de limosinas, ni de transporte de ejecutivos, sencillamente es una aplicación creada para que vía celular se pueda encontrar un vehículo, y nació porque un día sus actuales dueños no pudieron conseguir un taxi para movilizarse.