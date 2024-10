Vía Buga - Buenaventura está bloqueada por un grupo de indígenas que alegan incumplimientos del Gobierno nacional

A través de un comunicado, el cabildo de La Delfina alega que no ha habido disposición del Gobierno nacional para negociar con ellos. “Nos declaramos en minga permanente por los siguientes hechos: a causa del incumplimiento y no disposición para dialogar de gobierno a gobierno por partes de las entidades gubernamentales y no gubernamentales: Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior, Ministerio de la Igualdad, la Unidad para las Víctimas, como garantes; y la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y la Misión de Apoyo al proceso de Paz, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro (...) Al no hacer presencia, ni acompañamiento para garantizar los derechos colectivos territoriales de las comunidades indígenas, el día 25 de octubre de 2024 en el resguardo La Delfina”.