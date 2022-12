Video | Agarran a patadas a ladrones que intentaron robar a un adulto mayor en Cali

Un nuevo caso de hurto y de justicia por mano propia se registró en las últimas horas en Cali cuando dos hombres fueron sorprendidos intentando robar a un adulto mayor.

Agentes de la Policía Metropolitana de Cali capturaron en flagrancia a los dos sujetos, en el barrio Aranjuez, pero la comunidad, molesta con la actividad delictiva, procedieron a golpearlos.

En un video se ve a los dos presuntos ladrones esposados y en el suelo, bajo la custodia de los policías, quienes poco pudieron hacer ante la furia de los ciudadanos.

A los sujetos les llovieron golpes y patadas, una de ellas tan fuerte, a la altura de la cabeza, que deja a uno de ellos inmóvil. Al tiempo que los estropean, les gritan improperios por el intento de hurto.

UNA PATADA LO PUSO EN MODO "REINICIO"



Presuntos ladrones, detenidos y masajeados por la comunidad, al aparecer robaron a una persona de la tercera edad. En el barrio Aranjuez

Gracias a la captura en flagrancia, el adulto mayor víctima del robo pudo recuperar las pertenencias que le fueron arrebatadas.

Según el Observatorio de Seguridad, este año han sido denunciados 21.970 robos a personas, 25 % más que en 2021, es decir, los hurtos están disparados en Cali.

Otros robos

Un descuido le bastó a un ladrón que se movilizaba en motocicleta para arrebatarle de las manos el celular a un hombre que viajaba como copiloto en un carro que estaba detenido en una esquina aguardando continuar su recorrido.

El hurto habría ocurrido en las últimas horas en la calle 13 con carrera 39, sur de Cali, y quedó registrado en video por una cámara instalada dentro del vehículo.

Dicho video muestra a la víctima del robo utilizando su celular al tiempo que el vidrio de la puerta del carro está abajo. Durante varios segundos, el hombre mira su teléfono con tranquilidad y no sospecha que en cualquier momento puede acercarse un ladrón.

En la escena aparece después un sujeto a bordo de una motocicleta roja, quien se percata de que con solo estirar su mano podría quitarle el celular al pasajero y así lo hace.

Sin mediar palabra ni amedrentar con ningún tipo de arma a la víctima, se abalanza sobre el celular y lo toma. El copiloto del vehículo, completamente sorprendido por la llegada intempestiva del ladrón, suelta el teléfono.

No pasaron más de tres segundos entre el momento en que el delincuente toma el celular y emprende la huida sin que la víctima no pueda hacer algo más que lamentarse. Al final del video se escucha al conductor ayudándolo a anotar el número de placa de la motocicleta para que ponga la denuncia.

QUE IMPOTENCIA: DELINCUENTE HACE RAPONAZO EN CALI



En la tarde de hoy, al sur de Cali, sobre la Calle 13 con carrera 39 esquina, un ciudadano fue víctima de un delincuente que en menos de 5 segundos le arrebató el celular.

En redes sociales algunos ciudadanos consideraron que la víctima “dio mucha papaya”, es decir, que no tuvo precaución y facilitó el hurto. “No debemos dar esos papayazos: ventana arriba y no ir chateando en semáforos, hay que cuidarnos porque nadie más lo hará”, y “Todos los días vemos los mismos videos y la gente sigue en la calle con el celular en la mano, con vidrios abajo… no deberíamos mantener con ese pánico, pero es lo que vivimos a diario”, dijeron un par de internautas.

Otros, sin embargo, apuntaron que está mal intentar justificar el robo aduciendo que el pasajero no tuvo precauciones. Estos fueron algunos de los comentarios en ese sentido: “Mucha gente escribiendo que “dio papaya”, que triste eso, no deberían normalizar la delincuencia. Es por eso que Cali va de mal en peor. Con los impuestos que se pagan debería uno estar tranquilo y poder hacer uso de sus derechos” y “Todo el mundo culpando a la víctima. Un día más en Cali”.