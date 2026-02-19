Valle del Cauca

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

La decisión deja sin efectos la medida preventiva mientras continúa la actuación disciplinaria.

19 de febrero de 2026, 12:45 p. m.
Roger Mina, gerente de Emcali.
Roger Mina, gerente de Emcali. Foto: cortesía

La Procuraduría General de la Nación comunicó oficialmente este jueves 19 de febrero la revocatoria de la suspensión provisional impuesta al gerente general de Emcali, Roger Mina. La medida había sido oficializada el pasado 29 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación en curso relacionada con la estructuración de la segunda fase del proyecto de alumbrado público de Cali.

Según informó el ente de control, tras la evaluación correspondiente se determinó que el funcionario no ha influido en detrimento del patrimonio público dentro del proceso de modernización del alumbrado, el cual aún no se encuentra en etapa contractual. La decisión deja sin efectos la medida preventiva mientras continúa la actuación disciplinaria.

EMCALI
Roger Mina, gerente general de Emcali. Foto: Emcali - API

En la comunicación oficial, la Procuraduría también dejó claro que continuará acompañando los procesos de modernización del alumbrado público de la ciudad, una acción que había sido solicitada por el propio Mina en diciembre y reiterada en febrero. El acompañamiento se dará de cara al proceso que comenzará en 2026, cuyo objetivo es que Cali cambie en un 100 % su tecnología de sodio a iluminación LED.

Desde su nombramiento al inicio de la administración del alcalde Alejandro Eder, el ingeniero Roger Mina ha tenido como uno de sus principales ejes de gestión la modernización del sistema de alumbrado público. En la primera fase del proyecto, que culminó en septiembre pasado, se logró actualizar el 30 % del parque lumínico de la ciudad durante los primeros dos años de gobierno.

Para ese momento, Cali figuraba entre las capitales con mayor rezago en modernización del alumbrado público, por debajo de ciudades como Pasto y Neiva. Con la implementación de la tecnología LED, Emcali reportó una reducción de hasta el 40 % en el consumo energético y una disminución en la percepción de inseguridad en al menos 25 puntos priorizados por la Policía Metropolitana de Cali.

La segunda fase del proyecto será determinante para que Cali se ubique al nivel de grandes capitales como Bogotá, Medellín y Barranquilla en materia de alumbrado público moderno y sostenible. Con esta decisión, Roger Mina podrá retomar plenamente sus funciones al frente de Emcali mientras avanza el proceso de modernización previsto para los próximos años.

