¿Zarigüeyas en Cali? Esto es lo que debe hacer si se encuentra este animal en las calles.

“Si observa uno o varios individuos de zarigüeyas; no molestarlas, ni atacarlas, no alimentarlas, no atraparlas ni mucho menos acercarse a ellas, la recomendación principal es dejarlas tranquilas. Esta es una especie que puede llegar a ser inofensiva en la medida que no sienta el peligro, pero al verse en una situación de amenaza puede huir velozmente, por lo que es posible que se presente algunas lesiones o fracturas que comprometen la vida del animal”.