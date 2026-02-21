Cali

Zoológico de Cali, un plan familiar imperdible: costos y recorridos para pasarla bien

El zoológico forma parte de la variada agenda cultural que tiene la ciudad de Cali.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

21 de febrero de 2026, 6:30 a. m.
Zoológico de Cali. Foto: Acodal

La ciudad de Cali cuenta con diversos espacios destinados a la convivencia, esparcimiento y educación ambiental. Entre estos lugares, el Zoológico de Cali destaca como uno de los centros de biodiversidad más importantes del suroccidente colombiano, donde visitantes nacionales y extranjeros pueden conocer una amplia variedad de especies animales en entornos que buscan simular sus hábitats naturales, así como participar en experiencias educativas relacionadas con conservación y bienestar animal.

Espacios de este tipo, además de ofrecer un paseo recreativo, han sido historicamente escenarios para emprender el rol de los zoológicos dentro de la educación ambiental y la conservación de fauna.

Acceso y costos de entrada

El ingreso al Zoológico de Cali está sujeto a tarifa, con valores diferenciados según el tipo de visitante. De acuerdo con información oficial y guías de compra, el precio general para adultos colombianos desde los 13 años ronda los 40.000 pesos, mientras que los niños entre 2 y 12 años tienen una tarifa menor, alrededor de 27.500 pesos. Los adultos mayores —mayores de 65 años— acceden con una tarifa reducida de aproximadamente 30.500 pesos, y se establece una tarifa diferenciada para visitantes extranjeros, superiores a las de nacionales.

En algunos casos, y dependiendo de la fuente, los precios pueden variar ligeramente, con valores en torno a 35.000 pesos para adultos y 24.000 pesos para niños, reflejando ajustes según promociones o canales de venta como plataformas online.

Duración y naturaleza del recorrido

El recorrido del Zoológico de Cali es autoguiado, lo que significa que cada visitante puede avanzar a su propio ritmo entre los diferentes senderos y zonas temáticas del parque. Se estima que el recorrido completo puede tomar entre 2 y 4 horas, dependiendo de cuánto tiempo dedique cada persona o grupo a observar y aprender sobre los animales y las exhibiciones, tal como lo explica el medio Era Viajera.

A la pintatón y las labores de adecuación se sumaron la Fundación Zoológica de Cali, el colectivo ciudadano 100en1díaCali, el equipo de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Cali y el personal de la Unidad de Bienes y Servicios.
A la pintatón y las labores de adecuación se sumaron la Fundación Zoológica de Cali, el colectivo ciudadano 100en1díaCali, el equipo de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Cali y el personal de la Unidad de Bienes y Servicios. Foto: Alcaldía de Cali

En el zoológico se encuentran más de 2.500 animales pertenecientes a alrededor de 250 especies diferentes —entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y otras categorías— distribuidos en espacios como selvas húmedas, sabanas, desiertos, mariposarios y aviarios que simulan los ecosistemas donde estas especies habitan en su medio natural.

Que actividades se pueden hacer en el zoológico de Cali

Dentro del Zoológico de Cali, los visitantes pueden recorrer distintas zonas ambientadas que permiten observar animales de regiones tropicales y ecosistemas variados. Entre las actividades que se realizan usualmente están: observación de especies representativas de fauna nacional y exótica, como primates, aves, felinos, reptiles y más.

Senderos interpretativos y zonas temáticas, que permiten al público contextualizar la vida animal en relación con los ecosistemas y las amenazas que enfrentan muchas especies en estado silvestre.

Esta es solo una de las múltiples experiencias culturales que ofrece la ciudad de Cali, si quieres tener una experiencia en familia y que pueda significar una conexión con la naturaleza, también están: Jardín Botánico de Cali, Acuaparque de la Caña y Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

