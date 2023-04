Alcalde de Cartagena pide la renuncia del ministro de Transporte: “sapo, haz lo que quieras”

En la tarde del pasado jueves, 13 abril, en la vía que conecta el municipio de Turbaco con la ciudad de Cartagena, se registró algo histórico: el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, levantó las talanqueras del peaje que recién había reactivado su cobro.

Ministro de Transporte levantó las talanqueras en el peaje de Turbaco, Bolívar - Foto: Captura de vídeo

Aunque la ciudadanía tomó la noticia como algo positivo, incluso como una victoria, tras casi dos semanas de protestas; el alcalde Cartagena expresó su opinión, ante las acciones del jefe de cartera e invitó a la comunidad a no creer en actos de “politiquería”.

El mandatario anunció el día de hoy una transmisión en vivo con motivo de solicitar la renuncia de Guillermo Reyes. Pasadas las 4:00 de la tarde de este viernes, tal como lo prometió, Dau se conectó con sus seguidores por medio de un Facebook Live.

Su alocución inició arremetiendo directamente contra Reyes: “el ministro sapeó a la secretaria del Interior y la denunció ante la Procuraduría y ya le abrió ese proceso. También trató de intimidarme y lo volvió a hacer diciéndome que si no dejaba que cobraran a la brava el peaje de Marahuaco, estaba a favor de levantar las talanqueras y le estaba causando un detrimento patrimonial al Estado”.

El mandatario reprochó al jefe de cartera su decisión de levantar las talanqueras y cuestionó si él no estaba haciendo lo mismo, por lo que había mandado a investigar a la secretarial de Interior de la ciudad. Por otro lado, explicó lo que ha propuesto con respecto a la situación de los peajes y las respuestas que ha recibido.

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes y secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO - Alcaldía de Cartagena

“Le dije que había que trasladar el peaje. Yo no digo que no se pague, sino que sea trasladado, entonces me dijo que se iba a reunir con la Procuradora porque sabía que no nos llevábamos bien, le dije que no me interesaba y él se molestó. Sapo, haz lo que quieras”.

Asimismo, indicó que al momento de hablar con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre el traslado del peaje de Marahuaco, le dijeron que ese proceso sería de mínimo 10 meses entre los estudios y la reubicación.

Por esta razón, el mandatario cuestionó al ministro por su decisión con el peaje de Turbaco, ya que según lo prometido, en menos de 15 días tendrán definido el sitio de reubicación y después del 30 abril, anunciarán cuándo sería el traslado.

“Comparemos el tratamiento y la manera de comportarse del ministro con Marahuaco (...) Resulta que en Turbaco sí levantaron las talanqueras”, indicó Dau.

La decisión de Reyes

Tras casi dos semanas de protestas, luego de que desde el Ministerio de Transporte dieran la orden de reactivar el cobro, la ciudadanía celebró que nuevamente hayan suspendido la actividad en el peaje, pues para los turbaqueros es una victoria de una de las tantas luchas.

Pero, entonces, ¿qué pasará con el peaje? El jefe de la cartera aseguró que las talanqueras estarán arriba hasta el 30 de abril, fecha en la que esperan tener los resultados respectivos del estudio que definiría la reubicación del mismo.

¿Dónde sería el traslado?

De manera tentativa, Reyes reveló que la nueva ubicación del peaje sería en los límites entre Turbaco y Arjona.

“Hemos tomado la decisión de levantar las talanqueras a partir de la fecha hasta el 30 de abril. Es la decisión que se desprende de este comité con los alcaldes, el gobernador, la Procuraduría y líderes. Se buscará una reubicación del peaje y censar a la población. La idea es ubicarlo fuera de la zona urbana, podría ser entre Turbaco y Arjona”, señaló el ministro Reyes.

Peaje de Turbaco - Foto: Tomado de red de apoyo ciudadana

Por el momento se sabe que el cobro estará suspendido “hasta cuando sea necesario”, sin embargo, lo que es seguro es que para el 30 de abril debe estar definido cuál es el lugar de la reubicación, “vamos a buscar unos acuerdos; sin embargo, hay que seguir cobrando o generando la tarifa para mantener la operación”, concluyó el jefe de cartera.

Asimismo, el gobernador Blel, que también estuvo en la jornada de manifestación, aseguró que, “la resolución es hasta el 30 de abril, se deja constancia que se puede prorrogar. La presidencia de la ANI debe hacer un estudio socioeconómico del territorio, la reubicación quedará en los límites entre Turbaco y Arjona”.