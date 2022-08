Concejo Distrital escogió nuevo contralor (e) para Cartagena

En la última plenaria ordinaria del Concejo de Cartagena se designó a Miguel Martínez Coronado como contralor encargado del Distrito, mientras se surte el proceso de selección del nuevo contralor distrital.

Esta sesión contó con la participación en el público presente de representantes de la Procuraduría General de la Nación, así como de la Contraloría General. Al inicio de la plenaria, el concejal Sergio Mendoza solicitó agregar al orden del día la votación para escoger al nuevo contralor. Dicha solicitud fue aprobada por el pleno.

Sin embargo, los concejales Carlos Barrios y Rodrigo Reyes, se declararon impedidos para decidir sobre temas de la contraloría. Mientras que el concejal Javier Julio Bejarano manifestó:

“Si bien en el día de ayer la plenaria rechazó de plano, junto con la mesa Ad Hoc, mi recusación, lo que me permitiría hoy participar. (...) Me llama profundamente la atención que, lleguen nuevas recusaciones a su correo y al de secretaría y no lleguen de manera individual a cada uno de los concejales que van a ser recusados. Estimo que lo que está pasando aquí es un tema de dilación. Estimo que nosotros tenemos un deber funcional y que tenemos la decisión de participar o no.”, explicó Julio Bejarano.

Hay que recordar que el pasado 4 de agosto el concejal por la Coalición Alternativa Cartagena hizo pública su decisión de abstenerse a participar en los encargos y en la elección del contralor en propiedad.

“Pero lo cierto es que la ciudad se encuentra sin contralor y es una obligación del Concejo y los concejales, tanto en cargo absoluto como en propiedad y genera bastante preocupación que hoy, último día de cierre de sesiones, nuevamente estemos frente a unas recusaciones que pueden imposibilitar el encargo del contralor.”, añadió.

Votación del Concejo

Los postulantes al cargo eran: Miguel Martínez Coronado, secretario general; Hernando Pertuz Corcho, director de Auditoría Fiscal; Jorge Blanco Taján, director de Responsabilidad Fiscal; y Les Ospino González, director administrativo y financiero.

Los nombres fueron puestos sobre la mesa, a lo que los concejales Luder Ariza, David Caballero, Luis Cassiani, Sergio Mendoza, Katia Mendoza, Rafael Meza, Lewis Montero y Wilson Toncel, votaron a favor de Miguel Martínez Coronado.

Luego de la votación, Miguel Martínez Coronado fue llamado a la plenaria para ser posesionado, mientras que el presidente Ad Hoc del Concejo de Cartagena, solicitó al director administrativo y financiero de la corporación, Ahisamac Rodríguez Hernández, que expidiera el número de la resolución que formalizara el cargo de contralor.

“Teniendo en cuenta los inconvenientes que en la corporación se generaron a raíz de actos administrativos anteriores. Por solicitud de la presidencia de la corporación, se estableció un procedimiento, pues la dirección administrativa tiene la custodia del libro de las resoluciones. La numeración y la solicitud para los actos administrativos, está en cabeza de la presidencia. En ese sentido, como usted lo está solicitando honorable presidente, yo quiero que la solicitud por secretaría se me haga de manera formal para la expedición del número”, explicó Ahisamac Rodríguez.

Sin embargo, el presidente Ad Hoc del Concejo, explicó que la plenaria es la soberana y que a través de la misma se solicitó formalmente el suministro del número con el cual se identificará la resolución del cargo del nuevo contralor.

Ante la petición, la Dirección Administrativa y Financiera, dio a conocer que el cargo se haría oficial bajo la resolución 166 del 10 de agosto de 2022.

Mientras tanto, los empleados de la oficina de la contraloría, se mantienen en asamblea permanente, esta decisión está programada hasta que el próximo contralor en propiedad sea elegido.