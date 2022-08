“Me abstendré de participar en los encargos y en la elección del contralor en propiedad”: Javier Julio, concejal de Cartagena

En lo que va de la semana, la Contraloría Distrital de Cartagena se ha visto envuelta en medio de una crisis interna que ha traído consigo diferentes opiniones. El pasado martes 2 de agosto, el ente de control fiscal quedó sin liderazgo, puesto que el contralor encargado, Gustavo Núñez Viveros, pasó su renuncia.

Desde el año 2017, Cartagena ha carecido de un contralor en propiedad, ya que el puesto lo han ocupado en encargo Freddys Quintero, Rafael Castillo Fortich y ahora Gustavo Núñez Viveros.

La elección del excontralor encargado, trajo divisiones al interior del Concejo distrital y tras toda la polémica que generó la decisión, a menos de una semana de estar en el cargo, Gustavo Núñez renunció a ser contralor de Cartagena.

El concejal por la Coalición Alternativa Cartagena, Javier Julio Bejarano, se hizo escuchar a través de un vídeo publicado en sus redes sociales y que en él manifestó su posición ante lo ocurrido. “Lo que ha sucedido desde la semana pasada para acá, es algo totalmente inaceptable, en el sentido que han utilizado artimañas y acciones presuntamente ilegales para mantener a todo precio al señor Rafael Castillo en el encargo.”, expresó.

En medio de las declaraciones, mencionó que durante la sesión donde se eligió a Núñez como contralor, se evidenció que el proceso estaba siendo dilatado por integrantes del concejo: “me gusta hablar como hablo siempre, con nombre propio. Si ustedes pueden ver la sesión del 28 de julio, cuando una mayoría intentó realizar un encargo, pues consideró que el señor Rafael Castillo no viene realizando bien su función como contralor, dos concejales presuntamente utilizaron una serie de artimañas para que esta sesión no se llevara de debida forma: la concejal Gloria Estrada, presidente del concejo y la vicepresidenta, Carolina Lozano”, aseguró Julio Bejarano.

Por otro lado, uno de los puntos que tocó el concejal, fue la falla ocurrida al momento de realizar el cambio de contralor, ya que si bien en medio de la plenaria se dio por terminado el periodo de Rafael Castillo, actualmente no existe aún algún acto administrativo que lo establezca.

“Luego de que se hizo el cambio y se eligió un nuevo contralor encargado, al día siguiente la presidenta del concejo sacó al director administrativo, quien había dado un número para la resolución del encargo del señor Gustavo Núñez, y en la sesión de 3 de agosto, salió diciendo -Gloria Estrada- no existía una resolución sobre este encargo”, así lo explicó Javier Julio en el clip.

Debido a todo lo ocurrido, el funcionario tomó una decisión con respecto a su voto en la elección del cargo. “Yo quiero anunciar lo siguiente, mientras no existan garantías, me abstendré de participar en los encargos y la elección del contralor en propiedad, porque lo que sí he podido notar en el concejo es que algunos quieren aferrarse y utilizan cualquier artimaña para obtener contralor de bolsillo”, aseveró.

A toda esta situación se le suma una nueva problemática y es que los empleados de la Contraloría Distrital se han declarado en asamblea permanente, a manera de protesta. Esta situación se presenta debido a que no se han realizado los pagos de los salarios y actualmente existe un déficit de 1.600 millones de pesos en la entidad.

En la plenaria del 3 de agosto, le solicitaron al concejo de Cartagena tener en cuenta sus peticiones antes de elegir al próximo contralor de la ciudad.

Los funcionarios dieron a conocer las razones de su protesta por medio de un oficio donde expresan: “Los servidores públicos de la Contraloría están preocupados por la situación actual de la entidad, la cual ha llegado a un punto en que nos está afectando en nuestra honra, solicitamos muy respetuosamente que antes de designar un Contralor encargado, se nos escuche en sesión informal para dar a conocer a la plenaria y a toda la ciudadanía, la situación actual de nuestra entidad, la cual se encuentra con un déficit de 1.600 millones de pesos” (sic), manifestó el personal en el documento.