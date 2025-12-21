Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

La elección del Contralor Distrital de Cartagena se ha convertido en toda una novela jurídica y por esa razón, no se ha podido adelantar dicha elección.

Aunque quedan pocos días para que termine el 2025, el Concejo de Cartagena no ha podido hacer la elección por cuenta de varias decisiones judiciales que tienen frenado el proceso.

La Veeduría Jurídica Nacional (Veerjurídica) ha radicado alertas urgentes ante el riesgo de lo que califica como una “elección materialmente ilegal” por lo que Rafael Meza Pérez, presidente del Concejo, canceló la elección en su segundo intento.

Todo esto se ha dado porque el pasado 16 de diciembre llegó una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena donde se ordena la exclusión de cuatro aspirantes de la lista de elegibles por no cumplir con los requisitos legales para el proceso.

Según el fallo, la aspirante Yadira Morales Roncallo, junto a otros candidatos, no habría presentado el certificado de antecedentes disciplinarios exigido como requisito para adelantar la elección.

El abogado Kevin Keep Arrieta, representante de Veerjurídica, sostiene que el proceso actual está viciado y que por eso se debió cancelar la elección.

Ante este limbo jurídico, seguramente la elección se adelantará en 2026 porque se deberá hacer un nuevo proceso de revisión de documentos para conformar la terna.