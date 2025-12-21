Confidenciales

Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

Rafael Meza Pérez, presidente del Concejo, anunció que no se haría la sesión para elegir.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
21 de diciembre de 2025, 12:33 p. m.
El Concejo Distrital de Cartagena es el encargado de adelantar la elección.
El Concejo Distrital de Cartagena es el encargado de adelantar la elección. Foto: Cortesía Procuraduría

La elección del Contralor Distrital de Cartagena se ha convertido en toda una novela jurídica y por esa razón, no se ha podido adelantar dicha elección.

Aunque quedan pocos días para que termine el 2025, el Concejo de Cartagena no ha podido hacer la elección por cuenta de varias decisiones judiciales que tienen frenado el proceso.

La Veeduría Jurídica Nacional (Veerjurídica) ha radicado alertas urgentes ante el riesgo de lo que califica como una “elección materialmente ilegal” por lo que Rafael Meza Pérez, presidente del Concejo, canceló la elección en su segundo intento.

Todo esto se ha dado porque el pasado 16 de diciembre llegó una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena donde se ordena la exclusión de cuatro aspirantes de la lista de elegibles por no cumplir con los requisitos legales para el proceso.

Confidenciales

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

Confidenciales

Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

Confidenciales

Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

Confidenciales

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Confidenciales

Elecciones 2026: más firmas que votantes

Confidenciales

Así habría llegado Verónica Alcocer de regreso a Colombia: ¿viajó por tierra hasta Rusia por más de 30 horas?

Confidenciales

Los secretos de la tensión entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe

Confidenciales

El discurso de despedida de Petro en Garzón, en el Huila

Mejor Colombia

“Cartagena ejecuta una inversión histórica”: el alcalde Dumek Turbay dice que su administración rompió con años de estancamiento institucional en La Heroica

Finanzas

Oportunidades laborales en Cartagena: empresas están contratando personal

Según el fallo, la aspirante Yadira Morales Roncallo, junto a otros candidatos, no habría presentado el certificado de antecedentes disciplinarios exigido como requisito para adelantar la elección.

El abogado Kevin Keep Arrieta, representante de Veerjurídica, sostiene que el proceso actual está viciado y que por eso se debió cancelar la elección.

Ante este limbo jurídico, seguramente la elección se adelantará en 2026 porque se deberá hacer un nuevo proceso de revisión de documentos para conformar la terna.

Mas de Confidenciales

Procuraduría investiga a concejales de Cartagena por enredos en proceso de elección de contralor.

Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

Los poemas de los ganadores serán compilados en un libro.

Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

Andrés Pastrana y Gustavo Petro.

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Firma de planillas

Elecciones 2026: más firmas que votantes

Diario Expressen + Verónica Alcocer + MinTic

Así habría llegado Verónica Alcocer de regreso a Colombia: ¿viajó por tierra hasta Rusia por más de 30 horas?

ed 2267

Los secretos de la tensión entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe

Presidente Gustavo Petro.

El discurso de despedida de Petro en Garzón, en el Huila

ed 2267

¿Quién dio la orden en el entramado corrupto de la UNGRD?

Noticias Destacadas