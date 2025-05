Desaparición de Tatiana Hernández: la tecnología subacuática con la que buscan a la joven estudiante de medicina

“Mientras las autoridades respectivas hacen su trabajo, no quisimos quedarnos de brazos cruzados. Cada vez que veo el sufrimiento de la señora Lucy (madre de Tatiana Hernández), siempre me pongo a reflexionar de qué manera podemos apoyar la búsqueda de su hija. Pese a que la recompensa de 200 millones de pesos sigue vigente; frustra que aún no haya claridad. Por eso considero que es clave que la Fiscalía informe a la opinión pública sobre los avances reales, para frenar la ola de especulaciones. Cartagena y la familia de Tatiana lo necesitan”, dijo Turbay.