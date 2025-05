Caso Tatiana Hernández: mamá de la joven desaparecida en Cartagena hace desalentador anuncio

Al cumplirse un mes de la desaparición en Cartagena de la estudiante de medicina Tatiana Hernández, su mamá, Lucy Díaz, hizo un desalentador anuncio.

De acuerdo con la mamá de la joven de 23 años, a pesar de la búsqueda por parte de las autoridades y familiares, aún no se sabe nada sobre el paradero de Tatiana, quien desapareció el pasado 13 de abril luego de salir del Hospital Naval, donde adelantaba las prácticas profesionales.

“Veo quedada la búsqueda física de mi hija, esa parte sí necesita un refuerzo (...) Ha sido una incertidumbre total, no sabemos nada. La Fiscalía nos entregó sus equipos, pero no hay un resumen de la información. Nos dicen que siguen recopilando datos. Agradezco todo el soporte que me han brindado y si me pueden ayudar con más personas para esta búsqueda, lo agradezco en el alma“, dijo Díaz en Noticias Caracol.

Vale destacar que, en días pasados, Lucy Díaz envió un contundente mensaje a quienes la puedan llegar a tener secuestrada.

Al costado derecho de la imagen, Tatiana, quien fue grabada casualmente sentada sobre unas rocas, cerca del mar, horas después de haber desaparecido. | Foto: Redes sociales.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación”, dijo Lucy Díaz en un video.

De igual modo, le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que la ayude a encontrar a su hija.

“Le pido de corazón que como mujer, no sé si es madre, me ayude a encontrar a mi hija, ordenando, por medio de sus delegados, una búsqueda física. Sé que las autoridades han estado trabajando en cuanto a la investigación, pero en la parte de la búsqueda física, no sé cómo lo estén haciendo y, por eso, recurro a la doctora”, agregó.

Es de recordar que los padres de Tatiana recibieron una buena noticia recientemente. La Universidad Nueva Granada les informó que la joven se ganó una beca para realizar una especialización en este claustro, en España.