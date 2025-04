Ministra de Justicia, Ángela Buitrago, se pronunció sobre la desaparición de Tatiana Hernández; esto dijo

A pesar de los intensos operativos de búsqueda desplegados por las autoridades en la capital de Bolívar, hasta ahora no se ha logrado establecer su paradero.

“Hay una desaparición en principio, ese es el delito que se debe investigar. Ha habido algunas versiones en particular que tienden a decir que no hay conocimiento de su paradero, otras que intentan decir que sí, que se fue con algunas personas. Hasta se esclarezca el hecho, en este contexto, hay una desaparición”, expresó en relación con las versiones que hablan de un posible secuestro.

“No se puede especular nada más hasta tanto no se tenga un elemento que permita variar la situación”, sostuvo.

El mensaje que envió la mamá de Tatiana Hernández

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación", dijo Lucy Díaz en un video.