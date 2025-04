Mamá de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, envió contundente mensaje: “Abran simplemente una puerta”

Sigue siendo un completo misterio el paradero de Tatiana Hernández, estudiante de Medicina que adelantaba las prácticas en el Hospital Naval de Cartagena y que desapareció desde el 13 de abril del año en curso.

Mientras tanto, su familia y las autoridades avanzan en su búsqueda. A propósito, su mamá, Lucy Díaz, envió un contundente mensaje a quienes la puedan llegar a tener secuestrada.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación", dijo Lucy Díaz en un video.

Así mismo, le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que la ayude a encontrar a su hija.

“Le pido de corazón que como mujer, no sé si es madre, me ayude a encontrar a mi hija, ordenando, por medio de sus delegados, una búsqueda física. Sé que las autoridades han estado trabajando en cuanto a la investigación, pero en la parte de la búsqueda física, no sé cómo lo estén haciendo y, por eso, recurro a la doctora”, agregó.

La semana pasada, Carlos Hernández, papá de Tatiana, habló para un medio regional en el que narró qué le han dicho las autoridades sobre el proceso de búsqueda de la joven de 23 años.

“El CTI dice que está haciendo pesquisas, recopilando información, pero para no interrumpir la búsqueda no nos dan detalles. Ellos dicen que no nos han desamparado. Siguen en la búsqueda de mi hija por todo lado”, contó Carlos Hernández para el medio regional Canal Cartagena.

Carlos Hernández y su hija, Tatiana Hernández. | Foto: Pantallazo de video del medio Canal Cartagena y redes sociales, respectivamente.

Así mismo, cuestionó el hecho de que una cámara de seguridad ubicada cerca de donde fue vista por última vez la joven no estuviera funcionando. De lo contrario, hubiesen podido observar cuál fue su recorrido.

“Una ciudad tan turística, esa parte es muy clave para todo el turismo y estar dañada, pues no aguanta [...]. Si la llegan a ver, alguna silueta que se parezca a ella; no se sabe si le han cambiado el color del cabello, la ropa, porque ya es mucho tiempo. No se sabe la apariencia que tenga ahora mi hija”, agregó Carlos Hernández.

En días pasados, un trabajador de una empresa de aseo en Cartagena dijo haber visto a Tatiana, precisamente, cuando estaba sentada sobre unas rocas, cerca del mar.

“Se veía triste. Uno se da cuenta. Había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro [...]. Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, le dijo el hombre a El Tiempo.

Además, manifestó que la conversación entre Tatiana y el extraño sujeto duró alrededor de 45 minutos y, posteriormente, vio que otro hombre apareció en la escena; estaba parado a pocos metros de ellos.

También dijo que, si bien el segundo hombre no se involucró directamente con ambos mientras hablaban, su presencia en el lugar no fue casual.

Al costado derecho, Tatiana Hernández sentada sobre unas rocas, a pocos metros del mar. | Foto: Redes sociales. | Foto: Redes sociales.

“Había algo raro. No era solo la conversación. Era el ambiente. Mientras ellos hablaban, había otro hombre más, parado a cierta distancia. Estaba observando. Eso fue lo que más me desconcertó [...]. No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato. Y cuando la pareja terminó de hablar, ese hombre también se fue caminando, como siguiéndolos desde lejos“, aseguró el hombre.

Finalmente, el testigo indicó que, transcurrido un tiempo, Tatiana se fue caminando con el hombre con el que estaba charlando, mientras el segundo sujeto que apareció en la escena se fue detrás de ellos, como si estuviera siguiéndolos, tal como se mencionó anteriormente.