Un completo misterio sigue siendo la desaparición de la estudiante de Medicina Tatiana Hernández, en Cartagena. El 13 de abril, la joven de 23 años salió del Hospital Naval, lugar donde adelanta las prácticas profesionales y, desde ese día, no han vuelto a saber nada de ella.

Por lo tanto, los expertos forenses consideran que dicho material eliminado en el celular de Tatiana sería relevante para comprender el estado emocional por el que estaba atravesando la joven al momento de su desaparición, así como los últimos movimientos que hizo en Cartagena o, si es el caso, analizar si existe, o no, participación de terceros en este hecho.

La familia de Tatiana Hernández ha dicho que ella no les había manifestado tener problema alguno. | Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Tatiana Hernández.

“El CTI dice que está haciendo pesquisas, recopilando información, pero para no interrumpir la búsqueda no nos dan detalles. Ellos dicen que no nos han desamparado. Siguen en la búsqueda de mi hija por todo lado”, contó Carlos Hernández para el medio regional Canal Cartagena.