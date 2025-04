“No la obligaron”: habló hombre que asegura haber visto a Tatiana Hernández en Cartagena; aterrador relato

Dijo que, si bien el segundo hombre no se involucró directamente con ambos mientras hablaban, su presencia en el lugar no fue casual.

“Había algo raro. No era solo la conversación. Era el ambiente. Mientras ellos hablaban, había otro hombre más, parado a cierta distancia. Estaba observando. Eso fue lo que más me desconcertó [...]. No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato. Y cuando la pareja terminó de hablar, ese hombre también se fue caminando, como siguiéndolos desde lejos“, afirmó el testigo.