Posteriormente, la prima de Tatiana deja ver nuevamente el desespero que hay al interior de la familia, porque la estudiante no aparece.

“El domingo pasado nuestra Tatis desapareció, estamos muy preocupados, queremos saber dónde está Tati. Por favor ayúdanos a compartir este vídeo para difundir su labor. Si has visto a Tatiana o tienes alguna información que nos pueda ayudar, comunícate al 300-208-4844. #buscandoatatiana no estás sola, estamos contigo”, se concluye en el mensaje.

“Querida Tatiana: desde que supimos que no estás en casa, nuestros días han estado llenos de incertidumbre, angustia y esperanza. No sabemos qué pasó, pero sí sabemos cuánto te amamos y cuánto deseamos que estés bien. Tu familia te espera con el corazón abierto. Aquí no hay juicios ni preguntas, solo amor. Lo único que deseamos es saber que estás a salvo. Lo más importante es tu bienestar, y que sepas que siempre tendrás un lugar seguro con todos nosotros”, se indica al comienzo del escrito.