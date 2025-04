Desaparición de Tatiana Hernández: habla el hombre que grabó a la joven en las piedras. Esto dijo

Desde la Alcaldía de Cartagena han desplegado todo un equipo con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación para poder establecer el lugar de la mujer, pero no ha sido posible.

Uno de los videos clave en medio de todo este proceso es la filmación que hizo un turista en el que se logra ver a la joven sentada sobre unas piedras, muy cerca de la playa, pero desde ese registro no han sabido más de ella.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación", dijo Lucy Díaz en un video que se conoció.