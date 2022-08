¿El tapabocas es realmente efectivo frente a la viruela símica?

El tapabocas, no solo es efectivo ante el Covid-19, también es una medida que previene cualquier enfermedad cuya forma de transmisión es la vía aérea.

Tras la confirmación de casos de viruela símica en los departamentos: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, Guajira, Santander y en las últimas horas Bolívar; las alarmas se han encendido en el país.

Además, alrededor de esta enfermedad surgen muchas preguntas, una de ellas tiene que ver con el modo de transmisión de la misma y cómo puede ser prevenida. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció que, “el virus de la viruela símica es transmitido a las personas por diversos animales salvajes, como roedores y primates, pero tiene una propagación secundaria limitada a través de la transmisión de persona a persona”.

Por esta razón, las formas de contagio en humanos se dan por contacto directo con secreciones corporales (saliva, semen, el líquido de las ampollas etc.), al tocar los elementos personales de alguien enfermo o por contacto piel a piel con las lesiones que genera la enfermedad.

Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, habrían insinuado que otra forma de transmisión es a través del aire y por eso, el uso del tapabocas sería una medida de prevención de la enfermedad.

El tapabocas, no solo es efectivo ante el Covid-19, también es una medida que previene cualquier enfermedad cuya forma de transmisión es la vía aérea. Por esto, aún en Colombia algunas ciudades mantienen la restricción de su uso en lugares cerrados.

Ahora bien, debido a que la viruela símica se transmite a través de fluidos como la saliva, las autoridades sanitarias recomiendan utilizar tapabocas y al igual que en la pandemia por covid-19, el lavado de manos también juega un papel importante.

Expertos en el área, aseguran que la propagación vía aérea solo es uno de los factores al rededor de la propagación en general y hasta el momento no se ha determinado qué tan grande es el impacto de esta manera.

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), se encuentran ejecutando estrategias para la contención de la enfermedad y evitar que se esparza por el resto del país; junto al Instituto Nacional de Salud y Migración Colombia, establecieron un protocolo para quienes ingresen a Colombia, el cual consiste en realizarles un diagnóstico y llevarlo a aislamiento si es necesario.

Acerca de la viruela símica

La viruela del simio (VS) o viruela símica es una enfermedad viral zoonótica que puede infectar a primates no humanos, roedores y algunos otros mamíferos. En la mayoría de las personas, la VS es una enfermedad autolimitada y benigna, que se prolonga por dos o cuatro semanas con recuperación completa.

Se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

Síntomas

Los síntomas en una primera fase van, desde el día 0 hasta el 5, caracterizados por: fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor lumbar, dolor muscular y cansancio intenso.

En la segunda fase, que se da entre 1 a 3 días después del inicio de la fiebre, aparecen distintas lesiones cutáneas, que por lo general afectan primero al rostro y luego se extienden al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

La confirmación de un caso solo podrá realizarse por laboratorio, para lo cual se deben colectar muestras de fluidos tomadas del interior de más de una lesión en piel.