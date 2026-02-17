Feria de empleo en Cartagena este miércoles 18 de febrero: dirección, horario y requisitos para aplicar

La Alcaldía Mayor de Cartagena anunció para este miércoles 18 de febrero la apertura de un espacio que busca que los residentes de la ciudad tengan acceso a cientos de vacantes laborales con reconocidas empresas de la ciudad.

Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

El espacio se reconoce como la Feria de Empleabilidad Cartagena Conecta y se realiza con la organización de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, que tendrá lugar este miércoles a partir de las 8:00 a.m. en el parque recreacional El Edén, en el barrio Las Gaviotas.

El Centro Recreacional El Edén será la sede de esta feria de empleabilidad. Foto: Gobernación de Bolívar

Ana Milena Jiménez, la secretaria de Desarrollo Social, declaró: “Estamos motivados y muy contentos de generar estas oportunidades, sin intermediarios, para los cartageneros".

La funcionaria asegura que esta iniciativa se realiza con el principal objetivo de apostarle al desarrollo de la ciudad y le agradeció a las empresas que se sumaron al programa: “Agradecemos a todas las empresas que nos acompañarán con sus múltiples vacantes y por la confianza en este proyecto”.

Requisitos para aplicar a las vacantes de empleo en Cartagena

Ser mayor de edad

Presentar un documento válido para contratación en Colombia, como: Cédula de ciudadanía, Permiso por Protección Temporal (PPT), cédula de extranjería u otro documento legal vigente.

Llevar hoja de vida en formato digital y actualizada: PDF, enlace o código QR.

La feria no tiene ninguna preinscripción ni costo; es totalmente gratuita para los residentes de la capital de Bolívar. Quienes podrán entregar su hoja de vida y participar en los procesos de vinculación laboral.

Cifras de desempleo en Cartagena

En octubre de 2025, el Dane anunció que la tasa de desempleo en Cartagena fue de 11,1%, de tal forma que la capital de Bolívar se posicionó en el cuarto lugar con respecto al ranking de las ciudades en Colombia.

En dicho momento, el reporte de la entidad estadista del país anunció que las únicas ciudades que lo superaban eran: Riohacha, con el 12,2%; Sincelejo con el 12,3% y Quibdó con el 23,9%.

No obstante, el informe del Dane también reportó que el trabajo informal de la ciudad amurallada se ubicó en el 48,3%, lo cual es realmente preocupante para las autoridades y los gremios.

Informalidad laboral en Colombia. Foto: Archivo

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó: “Si bien una menor tasa de desempleo es un buen indicador, preocupa que un alto porcentaje de la mayor ocupación sea informal, puesto que se está configurando un deterioro en la calidad del empleo”.