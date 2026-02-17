Cartagena

Feria de empleo en Cartagena este miércoles 18 de febrero: dirección, horario y requisitos para aplicar

La Alcaldía de Cartagena organiza esta iniciativa de la mano de las empresas aliadas al gobierno distrital.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

17 de febrero de 2026, 4:35 p. m.
La feria de empleo de Cartagena se hará con empresas aliadas a la Alcaldía.
La feria de empleo de Cartagena se hará con empresas aliadas a la Alcaldía. Foto: Montaje SEMANA | Getty images y Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena anunció para este miércoles 18 de febrero la apertura de un espacio que busca que los residentes de la ciudad tengan acceso a cientos de vacantes laborales con reconocidas empresas de la ciudad.

Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

El espacio se reconoce como la Feria de Empleabilidad Cartagena Conecta y se realiza con la organización de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, que tendrá lugar este miércoles a partir de las 8:00 a.m. en el parque recreacional El Edén, en el barrio Las Gaviotas.

x
El Centro Recreacional El Edén será la sede de esta feria de empleabilidad. Foto: Gobernación de Bolívar

Ana Milena Jiménez, la secretaria de Desarrollo Social, declaró: “Estamos motivados y muy contentos de generar estas oportunidades, sin intermediarios, para los cartageneros".

La funcionaria asegura que esta iniciativa se realiza con el principal objetivo de apostarle al desarrollo de la ciudad y le agradeció a las empresas que se sumaron al programa: “Agradecemos a todas las empresas que nos acompañarán con sus múltiples vacantes y por la confianza en este proyecto”.

Cartagena

Milagro en medio de la tragedia: salvan un tigrillo y un puma tras las inundaciones en Córdoba

Cartagena

Histórico aterrizaje de un Airbus carguero de Avianca en Montería: llegó con 20 toneladas de ayudas para los afectados por las inundaciones

Cartagena

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

Cartagena

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

Cartagena

¿Qué pasó con DJ Dever? El reconocido artista cartagenero desapareció junto a dos miembros de su equipo

Confidenciales

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Cartagena

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

Bogotá

Este jueves el Distrito hará megaferia de empleo en Rafael Uribe: hay 1.000 puestos de trabajo disponibles

Finanzas

¿Buscando empleo y vive en Manizales?, asista a la Feria laboral Remas y conozca las oportunidades de trabajo disponibles

Finanzas

Asista a la feria laboral el próximo 4 de julio, no se pierda esta oportunidad y de un gran paso para seguir creciendo en el mundo laboral

Requisitos para aplicar a las vacantes de empleo en Cartagena

  • Ser mayor de edad
  • Presentar un documento válido para contratación en Colombia, como: Cédula de ciudadanía, Permiso por Protección Temporal (PPT), cédula de extranjería u otro documento legal vigente.
  • Llevar hoja de vida en formato digital y actualizada: PDF, enlace o código QR.

La feria no tiene ninguna preinscripción ni costo; es totalmente gratuita para los residentes de la capital de Bolívar. Quienes podrán entregar su hoja de vida y participar en los procesos de vinculación laboral.

Cifras de desempleo en Cartagena

En octubre de 2025, el Dane anunció que la tasa de desempleo en Cartagena fue de 11,1%, de tal forma que la capital de Bolívar se posicionó en el cuarto lugar con respecto al ranking de las ciudades en Colombia.

En dicho momento, el reporte de la entidad estadista del país anunció que las únicas ciudades que lo superaban eran: Riohacha, con el 12,2%; Sincelejo con el 12,3% y Quibdó con el 23,9%.

No obstante, el informe del Dane también reportó que el trabajo informal de la ciudad amurallada se ubicó en el 48,3%, lo cual es realmente preocupante para las autoridades y los gremios.

Las tasa de informalidad laboral en Barranquilla es superior al 60%.
Informalidad laboral en Colombia. Foto: Archivo

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó: “Si bien una menor tasa de desempleo es un buen indicador, preocupa que un alto porcentaje de la mayor ocupación sea informal, puesto que se está configurando un deterioro en la calidad del empleo”.

Más de Cartagena

Un tigrillo y un puma, rescatados de las inundaciones en Córdoba.

Milagro en medio de la tragedia: salvan un tigrillo y un puma tras las inundaciones en Córdoba

Aterriza por primera vez en Montería un avión Airbus de Avianca Cargo con 20 toneladas de ayudas humanitarias para los afectados por las inundaciones.

Histórico aterrizaje de un Airbus carguero de Avianca en Montería: llegó con 20 toneladas de ayudas para los afectados por las inundaciones

Dos hermanos fueron hallados sin vida tras ser arrastrados por una corriente súbita en San Pelayo, Córdoba.

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

DJ Dever, desaparecido en Atlántico.

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

DJ Dever, reconocido artista cartagenero

¿Qué pasó con DJ Dever? El reconocido artista cartagenero desapareció junto a dos miembros de su equipo

Enrique Kerguelén, presidente (e) de Urrá.

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Samuel Peñate, chef de 21 años que murió ahogado en Cartagena.

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

William Dau, exalcalde de Cartagena, en instantes en que fue agredido sexualmente.

William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de presunta agresión sexual en plena calle: “Y otro lo estaba filmando”

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Noticias Destacadas