Polémica en Cartagena: desmienten presuntas irregularidades en estímulos a Federación Nacional de Surf

Toda una polémica se desató en Cartagena, Bolívar, por las declaraciones del concejal Javier Julio Bejarano, quien puso en duda la legalidad y el destino de un estímulo por parte del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) a la Federación Colombiana de Surf.

Por lo anterior, el surfista paralímpico Andrés Porras se pronunció de manera categórica para desmentir presuntas irregularidades en la entrega de este apoyo al deporte.

“Cartagena me lo ha dado todo. Nací en esta tierra, entre sus olas y sus calles, y he aprendido que los sueños no tienen limitaciones, ni siquiera cuando la vida te pone barreras físicas”, expresó el atleta.

Panoramica playa en Bocagrande. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según explicó, el recurso entregado no fue para fines personales ni políticos, sino destinado a la creación de un producto audiovisual sobre su historia de vida como deportista paralímpico.

“Ese estímulo no fue obtenido para bienes ni personales ni políticos, sino para la creación audiovisual de una historia de vida. Mi historia de vida, una historia de resiliencia, superación y esperanza, que no solamente me representa a mí, sino a muchas personas más”, dijo.

El surfista también defendió el papel de la Federación, recalcando que no se trata de una entidad centrada únicamente en su figura.

“La Federación Colombiana del Surf no es solamente Andrés Porras, también es un semillero donde están niños, adolescentes, mujeres y hasta personas con discapacidad, igual que yo, que todos los días nos despertamos súper temprano queriendo conquistar una ola que nos cambia la vida”, agregó.

Porras aprovechó toda esta controversia e hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar, lo que calificó como ataques irresponsables con motivaciones políticas.

“No permito ni como ciudadano ni como deportista que manchen el nombre de mi comunidad con fines políticos y mucho menos con palabras irresponsables a un proceso legítimo, transparente y profundamente humano”, agregó.

Playas de Bocagrande Cartagena | Foto: Guillermo Torres /Semana

Finalmente, cuestionó al concejal por su ausencia en momentos difíciles del pasado en los que no tuvo el apoyo para seguir adelante en el deporte que practica.