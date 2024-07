Polémica: TransCaribe anuncia convocatoria para contratar 70 conductores que no sean ‘barrigones’. ¿Por qué?

Según se conoció, las vacantes están dirigidas a hombres y mujeres que cumplan con varios requisitos. Sin embargo, uno de estos llamó la atención a los ciudadanos: las personas no pueden tener una pronunciada barriga.

“Hay una distancia entre la parte final del timón y el cuerpo del operador que impide que la persona tenga unas medidas un poco grandes en la zona media del cuerpo, y que no dejan que él pueda maniobrar de forma adecuada el vehículo. Eso no quiere decir que quienes estamos pasados de peso –para dejarlo claro, yo soy gorda– no podamos conducirlos. Es un tema de medidas dentro del vehículo”, señaló Barrios, citada por medios locales.