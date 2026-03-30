Cartagena estrena pasaje a $2.900 para estudiantes en TransCaribe: requisito para ser beneficiario

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, oficializó la implementación de una tarifa diferencial en el sistema Transcaribe, que permitirá a estudiantes pagar un pasaje reducido de $ 2.900, como parte de una estrategia para aliviar los costos de transporte en la ciudad.

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Según la Alcaldía de Cartagena y la administración del sistema, la medida establece una reducción de $ 1.000 frente a la tarifa plena vigente en 2026, que actualmente es de $ 3.900.

El pasaje común y corriente vale $ 3.900. Foto: Transcaribe

De acuerdo con la información oficial, este beneficio se aplicará a estudiantes de educación básica, media y superior, incluyendo universidades públicas y privadas, siempre que cumplan con criterios de focalización social.

“La tarifa diferencial es un hecho: ¡Compromiso cumplido! Me place informarles que en sesión plenaria del Concejo se aprobó la incorporación de los recursos que irán al Fondo de Pasajes Subsidiados de Transcaribe“.

Características y condiciones del beneficio

El subsidio cubrirá hasta dos viajes diarios por estudiante, lo que busca garantizar el acceso regular a instituciones educativas sin afectar de manera desproporcionada las finanzas del sistema.

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La Alcaldía explicó que el beneficio está dirigido principalmente a jóvenes clasificados en los niveles A y B del Sisbén, lo que prioriza a la población más vulnerable de la ciudad.

Según Transcaribe, actualmente se avanza en la caracterización de los beneficiarios, un proceso que incluye el censo de estudiantes de colegios públicos y la recolección de información de universidades para definir el universo total de usuarios que accederán al subsidio.

La gerencia de Transcaribe describe que la implementación de la tarifa diferencial para estudiantes requeriría una inversión aproximada de 20.000 millones de pesos, lo que evidencia el impacto presupuestal de la medida.

Anuncio de nuevos buses

Además, la Alcaldía y Transcaribe celebraron la llegada de los nuevos buses que estarán circulando en la ciudad por los siguientes meses.

Cartagena recibirá en una primera fase 44 buses de un total de 55 adquiridos. Estos corresponden a los busetones y vehículos cuya producción ya finalizó en la planta asiática. El tiempo estimado de llegada oscila entre 40 y 50 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del tránsito marítimo.

Se anunció luego de la visita técnica internacional para inspeccionar los nuevos buses que se integrarán a la flota del transporte masivo en la ciudad, que estuvo a cargo de la gerente general del sistema Transcaribe, Ercilia Barrios Flórez, junto con el director de operaciones, Álvaro Tamayo.