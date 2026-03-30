Cartagena

Lo que debe saber si planea ir a las islas de Cartagena esta Semana Santa 2026

Autoridades marítimas y locales emitieron una serie de recomendaciones y restricciones para quienes planean visitar las islas de Cartagena

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

30 de marzo de 2026, 5:43 p. m.
Cartagena se prepara para recibir a los cientos de miles de visitantes que se esperan para esta Semana Santa.
Cartagena se prepara para recibir a los cientos de miles de visitantes que se esperan para esta Semana Santa. Foto: Guillermo Torres /Semana

Durante la Semana Santa, Cartagena de Indias se posiciona como uno de los destinos turísticos más visitados del país, especialmente por sus playas e islas cercanas. Para 2026, la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco) proyecta la presencia de 110.000 turistas en la ‘ciudad amurallada’.

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Frente a esta demanda, las autoridades han reforzado sus medidas de control para garantizar la seguridad de los visitantes. La Alcaldía y la Dirección General Marítima (Dimar) han reiterado la importancia de cumplir con normas específicas al momento de desplazarse hacia destinos como Barú o las Islas del Rosario.

Frente a esto, la Capitanía de Puerto de Cartagena estableció una serie de recomendaciones y restricciones para quienes viajen a las islas durante la Semana Santa 2026, con énfasis en la seguridad marítima y el control del tráfico en la bahía.

Plaza de Variedades Cartagena
Plaza de Variedades Cartagena Foto: Tomado de internet

Entre las principales disposiciones, las autoridades indicaron que los viajeros deben respetar los niveles de velocidad y ruido permitidos en la bahía interna, así como cumplir con los horarios establecidos para la navegación.

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Uno de los puntos clave señalados es el horario de retorno desde las islas, el cual normalmente está fijado hacia las 5:00 p. m., aunque puede variar dependiendo de las condiciones meteomarinas, lo que implica que los visitantes deben estar atentos a cambios en la operación marítima.

Además, las autoridades recomendaron a los turistas utilizar únicamente servicios autorizados y embarcaciones que cumplan con los requisitos de seguridad, con el fin de prevenir incidentes durante los desplazamientos. También insistieron en la necesidad de que todas las embarcaciones tengan equipos en óptimas condiciones.

En caso de emergencia, se habilitaron canales de atención como la línea 146 de Guardacostas, el número 310 476 4078 de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima y el canal 16 del VHF marino, mecanismos dispuestos para responder ante cualquier eventualidad en el mar.

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Por otra parte, la Dimar hizo énfasis en la importancia del uso exclusivo de los muelles autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros, los cuales son:

  • Muelle La Bodeguita
  • Muelle de madera Pegasos
  • Club Náutico
  • Club de Pesca
  • Marina Rosales
  • Marina Santa Cruz
  • Marina Náutica Integral

Adicionalmente, se indicó que contratar servicios de transporte marítimo únicamente con empresas formalmente constituidas minimiza cualquier riesgo de estafa, robo o incidente marítimo. Esta información puede ser consultada en la Capitanía de Puerto y en Corpoturismo. En todos los muelles habrá puntos de atención con inspectores de Dimar.

Cartagena experimentó por varias horas una sensación térmica de 53 grados centígrados y eso ocasionó varias emergencias entre la población. El Ideam hizo un llamado para evitar exponerse al sol en determinado horario.
Cartagena espera recibir a más de 110.000 personas durante la Semana Santa. Foto: adobe stock

Con este conjunto de medidas, las autoridades buscan asegurar que la temporada transcurra sin incidentes mayores, en uno de los destinos turísticos más importantes del país durante la Semana Mayor.

Finalmente, se reiteró el valor humano y ecológico de proteger el ambiente marino. Simples acciones como evitar arrojar residuos al agua, no utilizar elementos contaminantes como globos y no extraer especies marinas como conchas o estrellas de mar son parte esencial de la conservación de la fauna y flora de la ciudad y sus aguas.