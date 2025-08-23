Las operaciones aéreas del aeropuerto Camilo Daza, que atiende a la ciudad de Cúcuta, se vieron suspendidas en la mañana de este sábado, 23 de agosto, tras el hallazgo de tres paquetes sospechosos cerca de la pista de aterrizaje.

De inmediato se encendieron las alarmas en la terminal aérea, y las respectivas autoridades acudieron al lugar para evaluar la situación y tomar las medidas que garantizaran la seguridad de las personas.

En medio de la revisión por parte de las autoridades, se determinó en un primer momento la presencia de explosivos en uno de los paquetes. Sin embargo, tras ser detonado de manera controlada se descarto.

Así lo informó la Policía Metropolitana de Cúcuta, al confirmar la “detonación controlada de un paquete sospechoso, en el sector del barrio Aeropuerto”. Y agregó: “Afortunadamente, el paquete no contenía explosivos".

Los paquetes estaban ubicados en cercanías de una de las pistas, en el barrio Aeropuerto, que limita con las instalaciones de la terminal aérea y causaron alarma por la posible llegada del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Sobre el tema se pronunció la política Nancy Patricia Gutiérrez, quien recordó los hechos que se vivieron en Antioquia, donde terroristas derribaron un avión de la Policía Nacional, donde murieron 13 uniformados.

“Si con un dron derribaron un helicóptero de la Policía Nacional y, ahora encuentran un paquete de explosivos en el aeropuerto de Cúcuta, el Gobierno debe pedir ayuda internacional para evitar otro atentado en medio de la campaña nacional al Congreso y a la Presidencia”, indicó.

La exministra del interior en el gobierno del presidente Iván Duque aseguró que “se requieren con urgencia sistemas antidrones”. Finalmente, se cuestionó: “¿Es el terrorismo el grave riesgo para las elecciones?“.