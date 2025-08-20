ELN liberó a dos soldados que estaban secuestrados desde hace más de cuatro meses en Cúcuta

En la tarde de este miércoles, 20 de agosto, fueron liberados dos soldados del Ejército Nacional que habían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la guerrilla entregó a los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, a una comisión de la ONU acompañando por la iglesia católica y delegaciones internacionales.

Los militares duraron más de cuatro meses detenidos tras ser secuestrados el pasado 9 de abril en el sector del barrio Colinas del Tunal, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Ante esta noticia que mantenida consternada a la comunidad, el gobernador William Villamizar Laguado, manifestó su alegría por la liberación en medio de una acción humanitaria.

“Agradecemos a los países garantes Venezuela y Cuba, a la Gestoría de Paz del ELN, a la ONU, a la Unión Europea, al Gobierno de Alemania y a la Conferencia Episcopal Colombiana por su gestión y acompañamiento en este proceso que hoy permite que estos dos hombres del Ejército Nacional regresen a sus hogares”, dijo el mandatario departamental.

Así mismo, el gobernador envió un mensaje a los nortesantandereanos en medio de esta situación de violencia: “Seguimos firmes en el compromiso de avanzar hacia un Norte de Santander con futuro, desarrollo y paz para todos”.

De acuerdo con la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia, los soldados fueron entregados a sus familiares, donde el equipo de Naciones Unidas verificó su estado de salud y determinó que estaban en buenas condiciones: “El principio que ha guiado esta gestión ha sido la vida como fundamento de paz”.

Así mismo, el Ejército Nacional emitió un corto pronunciamiento ante la liberación de sus soldados, donde agradeció especialmente a la Misión de la ONU, a la Conferencia Episcopal de Colombia y a la Defensoría del Pueblo por su gestión.

“Continuamos realizando acompañamiento a nuestros militares y sus familias”, dijo la institución militar a través de su cuenta de X.

Los militares habían sido secuestrados cuando se encontraban en una operación relacionada con denuncias de extorsión interpuestas por la comunidad local, según informó en su momento el Comando de la Trigésima Brigada.