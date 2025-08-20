Suscribirse

Cúcuta

ELN liberó a dos soldados que estaban secuestrados desde hace más de cuatro meses en Cúcuta

La liberación se dio bajo una comisión de la ONU, acompañando por la iglesia católica y delegaciones internacionales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 2:40 a. m.
Los militares duraron más de cuatro meses detenidos tras ser secuestrados el pasado 9 de abril.
Los militares duraron más de cuatro meses detenidos tras ser secuestrados el pasado 9 de abril. | Foto: Suministrada a SEMANA

En la tarde de este miércoles, 20 de agosto, fueron liberados dos soldados del Ejército Nacional que habían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la guerrilla entregó a los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, a una comisión de la ONU acompañando por la iglesia católica y delegaciones internacionales.

Contexto: ELN secuestró a dos soldados en un barrio de Cúcuta mientras realizaban labores de vigilancia y seguimiento

Los militares duraron más de cuatro meses detenidos tras ser secuestrados el pasado 9 de abril en el sector del barrio Colinas del Tunal, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Los militares duraron más de cuatro meses detenidos tras ser secuestrados el pasado 9 de abril.
Los militares duraron más de cuatro meses detenidos tras ser secuestrados el pasado 9 de abril. | Foto: Suministrada a SEMANA

Ante esta noticia que mantenida consternada a la comunidad, el gobernador William Villamizar Laguado, manifestó su alegría por la liberación en medio de una acción humanitaria.

“Agradecemos a los países garantes Venezuela y Cuba, a la Gestoría de Paz del ELN, a la ONU, a la Unión Europea, al Gobierno de Alemania y a la Conferencia Episcopal Colombiana por su gestión y acompañamiento en este proceso que hoy permite que estos dos hombres del Ejército Nacional regresen a sus hogares”, dijo el mandatario departamental.

Así mismo, el gobernador envió un mensaje a los nortesantandereanos en medio de esta situación de violencia: “Seguimos firmes en el compromiso de avanzar hacia un Norte de Santander con futuro, desarrollo y paz para todos”.

De acuerdo con la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia, los soldados fueron entregados a sus familiares, donde el equipo de Naciones Unidas verificó su estado de salud y determinó que estaban en buenas condiciones: “El principio que ha guiado esta gestión ha sido la vida como fundamento de paz”.

Así mismo, el Ejército Nacional emitió un corto pronunciamiento ante la liberación de sus soldados, donde agradeció especialmente a la Misión de la ONU, a la Conferencia Episcopal de Colombia y a la Defensoría del Pueblo por su gestión.

Continuamos realizando acompañamiento a nuestros militares y sus familias”, dijo la institución militar a través de su cuenta de X.

Los militares habían sido secuestrados cuando se encontraban en una operación relacionada con denuncias de extorsión interpuestas por la comunidad local, según informó en su momento el Comando de la Trigésima Brigada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue el plan de los hinchas de Millonarios para tirar zapatos en El Campín: todo estaba organizado

2. Los números de la suerte de cada signo del horóscopo chino para ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

3. Terror en el aire: avión con 167 pasajeros a bordo debió aterrizar de emergencia por un motor “completamente destruido”

4. Una montaña rusa llamada Yankees: de un juego casi perfecto a expulsión en la décima entrada

5. ‘Desafío Siglo XXI’: un equipo exige cambio de capitán y estas son las razones de los integrantes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

soldados secuestradosCúcutaELN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.