“Esa no fue la orden que se dio”: los secretos de la masacre que llevó a la guerra al ELN y a las disidencias en el Catatumbo

La condena de las disidencias de las Farc

“Lo citan, le dicen que tiene que subir a dar la cara. Él no lo hace. Después hacen un juicio al interior (del grupo armado). Toman la decisión que si (él) no sube, tienen que tomar una decisión más fuerte. Efectivamente, no acude y dan la orden de asesinarlo a él, no a su familia ni a su bebé”, afirmó una persona conocedora del proceso a SEMANA, quien reconoció que este crimen “fue el cordón detonante” de las confrontaciones entre las dos estructuras delincuenciales.