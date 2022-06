Jairo Yáñez invitó a Daniel Quintero a tomarse un tinto en Cúcuta tras fracaso de la revocatoria

Luego del proceso de revocatoria que se adelantó este domingo 26 de junio contra el alcalde de Cúcuta, y el cual no prosperó, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, celebró lo que en democracia quedó definido.

El mandatario antioqueño, quien también estuvo en un proceso de revocatoria que finalmente no se realizó, se mostró optimista con las votaciones que se realizaron en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Así las cosas, Quintero se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde dijo: “Fracasa la revocatoria en Cúcuta por falta de respaldo popular (menos de 2% de participación). Después de estos procesos nadie gana nada. Se perdieron 4 mil millones. Se dividió una ciudad. Alcalde, termine su periodo”.

A lo que el ratificado alcalde de los cucuteños, Jairo Yáñez, le respondió diciendo: “Gracias Daniel. Invitado a nuestra ciudad a que nos tomemos un tintico”.

Gracias Daniel. Invitado a nuestra ciudad a que nos tomemos un tintico. https://t.co/KnjP1SH1H4 — Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) June 26, 2022

¿Por qué no prosperó la revocatoria en Cúcuta?

En la capital nortesantandereana hubo 616.331 personas (328.059 mujeres y 288.272 hombres) registradas en el censo electoral para ejercer su derecho al voto, y se dispusieron de 915 mesas instaladas en 78 puestos de votación en toda la ciudad.

Sin embargo, de acuerdo con el 100 % de las mesas informadas, a las urnas acudieron 11.555 sufragantes, de los cuales 6,759 votaron por el Sí y 4,686 dijeron No, entre ese total de votos 73 fueron nulos y 37 no marcados.

Así las cosas, el alcalde de Cúcuta seguirá ejerciendo sus funciones hasta el 31 de diciembre del 2023, pues el total de votos tenía que haber sido de 130.565, equivalentes al 40 % de la votación válida registrada en las elecciones de 2019. Es decir, la mitad más uno debió votar por el ‘sí’ para lograr revocar el mandato, cosa que no se logró.

Debido a la poca participación de votantes, los cucuteños se cuestionaron tras al alto costo del proceso de revocatoria, que equivale a 4.000 millones de pesos. Los promotores de dichas elecciones dijeron que la celebración del Día del Padre, el puente festivo y la temporada de vacaciones no jugó a su favor.

Ante estos resultados, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se mostró optimista y se comprometió a seguir trabajado por la ciudad para construir espacios de paz, seguridad y estrategias para todos los cucuteños.

“Nunca me imaginé tener que enfrentar estas elecciones en mi período como alcalde, y aunque en Colombia no existe la reelección, hoy me siento reelegido, lo que para mí y para todo mi equipo de trabajo significa un mayor compromiso con cada uno de ustedes. Gracias por demostrar que los corruptos #NoVolverán. Que de nada valieron sus millones en las calles, sus mentiras, sus calumnias, noticias falsas y engaños a los cucuteños. La ciudad no les cree y eso hoy quedó demostrado por segunda vez”, escribió el mandatario.

¿Por qué no se hizo la revocatoria de Daniel Quintero?

El proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó a su fin. Así lo decidió la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE). La ponencia recibió 7 votos a favor y dos salvamentos.

La Sala Plena del CNE decidió, igualmente, abrir una investigación contra el comité promotor de la revocatoria del alcalde Quintero, por presuntas irregularidades en la financiación de la recolección de firmas.

El magistrado ponente César Abreu encontró irregularidades en la financiación del comité promotor, las cuales no pudieron ser subsanadas. Por esa razón la ponencia pedía que se cayera el mecanismo de participación y que se abriera la investigación para determinar qué ocurrió con la financiación.

En un comunicado el Consejo Nacional Electoral anunció la formulación de cargos contra los promotores y se abstuvo de certificar los estados contables de la iniciativa. “No figuran en los estados contables la totalidad de los aportes en dinero o en especie que cada persona natural o jurídica realizó durante la campaña, lo que puede configurar una violación al artículo 11 de la ley 1757 de 2011″. dice el primer cargo formulado.