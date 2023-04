La grave denuncia del senador Enrique Cabrales: “Tropas del Catatumbo llevan siete días sin alimentos”

El senador de la República por el Centro Democrático Enrique Cabrales hizo una grave denuncia en sus redes. Aseguró que las tropas del Catatumbo llevan siete días sin alimentos, agua y demás provisiones.

“Hace menos de 15 días sufrieron un atentado donde nueve soldados murieron y, para colmo, los tienen aguantando necesidades. ¿Qué pasa ministro de Defensa, Iván Velásquez?”, le reclamó el congresista.

Entretanto, adjuntó el audio en el que al parecer un militar detalla la situación por la que están atravesando.

“Las tropas del Catatumbo, inclusive las de QN1, no tenemos moral; esta es la fecha y la hora en que no nos han abastecido, no entiendo, qué falta de respeto tienen contra nosotros, qué es lo que está pasando con la Fuerza Pública, nos tienen de últimos o qué”, manifestó un militar quien sería miembro de las tropas del Catatumbo.

El hombre continuó su relato indicando que, además, no tienen señal, ni agua. “Nosotros somos los héroes de Colombia, pero tampoco somos unas máquinas, a nosotros también nos da hambre. Qué falta de respeto, llevamos más de siete días sin comer y no han entrado los abastecimientos; nos dicen que trabajemos bien y con qué moral uno lo hace si no nos dan de comer, no tenemos agua, ni señal y tras de eso quieren que hagamos las cosas perfectas”, reiteró el denunciante.

Esta denuncia se suma a los desgarradores testimonios que conoció SEMANA de los soldados afectados con la medida que calificaron como “arbitraria” por parte del Ejército, de sacar a más de 700 soldados, impidiendo que continuaran el proceso de capacitación y transición a la vida civil luego de completar 20 años de servicio.

El soldado Nicolás Loaiza, en diálogo con SEMANA, mostró su indignación con el Ejército por la medida administrativa, al señalar que los uniformados siempre son humillados por los superiores de la institución.

“Siempre nos han humillado, porque son decisiones arbitrarias que cometen con nosotros los altos mandos, que en este caso son los que administran el Ejército. Todos dicen que son soldados, pero yo les pregunto: ¿qué están haciendo por los soldados? A nosotros nos están vulnerando todo el tiempo nuestros derechos”, sostuvo Loaiza.

En el relato, el soldado profesional indicó que ese tipo de determinaciones que afectan el proceso para la reintegración con la sociedad, tras pasar años en la guerra, hace que la tropa se desmoralice, panorama que, según aseguró, ya está pasando en el Ejército.

“La tropa se ha venido desmoralizando, desde que, de una u otra manera, están tomando malas decisiones, desde que nos están impidiendo hacer nuestras laborales, se nos está vulnerando económicamente nuestro salario, inclusive, muchos elevamos derechos de petición de manera previa y les he dicho: déjenme volver a la vida civil, yo me quiero resocializar”, sentenció.

De la misma manera, el soldado Rigoberto Macana lanzó una alerta afirmando que se siente abandonado por el Ejército, pese a que sirvió, según él, con valentía y disciplina.

“A nosotros el Ejército nos abandonó, nuestros líderes no nos están agradeciendo después de servir a la patria por muchos años, a uno le queda es un sinsabor y quiero dejarlo claro porque no es la institución en sí, sino sus dirigentes que hacen que eso pase, que no le ponen atención a esas situaciones que nos perjudican”, subrayó Macana.

Además, el soldado profesional envió un mensaje directo al presidente de la República, Gustavo Petro, para que les ponga la lupa a las arbitrariedades que se están presentando administrativamente en el Ejército.

“El presidente debería ponerle la lupa a un problema tan grave como es la situación de nosotros como soldados profesionales, porque somos la base y somos el grupo que más le toca la parte dura y con esto nuestra asignación de retiro desmejora hasta en un 50 %”, manifestó.