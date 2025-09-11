Suscribirse

Nicolás Maduro genera tensión en la frontera con Colombia; ordenó la militarización en el puente Simón Bolívar

Los puentes que conectan al Estado Táchira, en Venezuela, con el aérea metropolitana de Cúcuta, en Colombia, estuvieron temporalmente cerrados

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 10:38 p. m.
Esta foto corresponde a una crisis en la frontera en el puente Simón Bolívar en el año 2020. (Imagen de referencia) | Foto: Diana Rey

Inició el Plan Independencia 200 del régimen de Nicolás Maduro, con el que busca una defensa integral en Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Esta operación tiene como objetivo realizar un despliegue militar en todo el territorio venezolano, incluyendo las fronteras con Colombia y la zona costera donde están ubicados actualmente los buques de guerra del gobierno Trump.

“Cuerpos combatientes de la milicia, Milicia Nacional Bolivariana, desplegados en la toma de sus objetivos de manera inmediata. A lo largo y ancho de los 284 objetivos, 284 frentes de batalla de la independencia y la paz venezolana”, dijo Maduro ante el anuncio de este operativo.

Por lo tanto, los puentes que conectan al Estado Táchira, en Venezuela, con el aérea metropolitana de Cúcuta, en Colombia, estuvieron temporalmente cerrados en la mañana de este jueves, 11 de septiembre.

Contexto: Nicolás Maduro agradece la orden de Gustavo Petro de enviar 25.000 hombres a la frontera, en medio de la tensión con el Gobierno Trump

Al menos tres horas duró el cierre en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica al municipio venezolano Pedro María Ureña con la ciudad de Cúcuta, mientras se realizaba un acto protocolario.

Horas más tarde, se apreció un despliegue militar en toda la mitad del puente internacional Simón Bolívar que conecta al municipio de San Antonio (Venezuela) con Villa del Rosario (Colombia).

Esto se dio como respuesta a la orden que emitió Maduro en horas de la madrugada desde una comunidad ubicada entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

Por el momento, los pasos fronterizos en esta zona del país se encuentran con normalidad tanto para paso peatonal como para vehículos particulares entre ambos lados.

Sin embargo, la comunidad está a la expectativa debido a la operación militar de “resistencia” de Maduro, ante lo que ha calificado como una “amenaza” de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

“Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases”, mencionó Maduro.

